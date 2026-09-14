Ukrajinskí volejbalisti valcujú na šampionáte. Na ME si pripísali ďalšie hladké víťazstvo

Hráči Srbska.
Hráči Srbska. (Autor: x/ European Volleyball)
TASR|14. sep 2026 o 22:01
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V ostatných skupinách sú zatiaľ bez prehry aj Nemecko a Fínsko. Srbsko otočilo päťsetový zápas s Holandskom.

Volejbalisti Ukrajiny zvládli aj svoje štvrté vystúpenie na prebiehajúcich majstrovstvách Európy.

V pondelkovom stretnutí si poradili s Portugalskom 3:0 a s dvanástimi bodmi vedú tabuľku B-skupiny pred Poľskom. Ich vzájomný zápas je na programe v utorok.

VIDEO: Zostrih zápasu Ukrajina - Portugalsko

V ďalšom zápase B-skupiny vyhralo Bulharsko nad Izraelom 3:1 a pripísalo si tretí triumf. Stopercentní sú po štyroch dueloch zatiaľ aj Nemci, ktorí v Kluži zdolali Švajčiarsko 3:1.

Švajčiari sú bez bodu a patrí im posledná priečka v rámci D-skupiny. Domáci Rumuni potom triumfovali nad Tureckom 3:1.

V „céčku“ si Srbsko zmeralo sily s Holandskom a po päťsetovej bitke sa z druhého víťazstva na turnaji tešili Srbi. Holanďania vyhrali prvé dva sety, no dovolili súperovi otočiť priebeh stretnutia a na konte majú jeden bod.

Na 2. mieste za zatiaľ nezdolaným Fínskom je Belgicko, ktoré v pondelok zvíťazilo nad posledným Estónskom 3:1.

ME vo volejbale 2026:

A-skupina (Modena, Neapol/Tal.):

Slovensko - Česko 0:3 (-21, -14, -20)

B-skupina (Sofia):

Ukrajina - Portugalsko 3:0 (18, 18, 19)

Bulharsko - Izrael 3:1 (-23, 22, 15, 20)

C-skupina (Tampere):

Srbsko - Holandsko 3:2 (-20, -23, 28, 15, 15)

Estónsko - Belgicko 1:3 (-17, 18, -21, -14)

D-skupina (Kluž):

Nemecko - Švajčiarsko 3:1 (19, 17, -22, 21)

Rumunsko - Turecko 3:1 (19, 21, -20, 18)

Volejbal

Volejbal

    Hráči Srbska.
    Hráči Srbska.
    Ukrajinskí volejbalisti valcujú na šampionáte. Na ME si pripísali ďalšie hladké víťazstvo
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