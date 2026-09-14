Ukrajinskí volejbalisti valcujú na šampionáte. Na ME si pripísali ďalšie hladké víťazstvo

Volejbalisti Ukrajiny zvládli aj svoje štvrté vystúpenie na prebiehajúcich majstrovstvách Európy.
V pondelkovom stretnutí si poradili s Portugalskom 3:0 a s dvanástimi bodmi vedú tabuľku B-skupiny pred Poľskom. Ich vzájomný zápas je na programe v utorok.
VIDEO: Zostrih zápasu Ukrajina - Portugalsko
V ďalšom zápase B-skupiny vyhralo Bulharsko nad Izraelom 3:1 a pripísalo si tretí triumf. Stopercentní sú po štyroch dueloch zatiaľ aj Nemci, ktorí v Kluži zdolali Švajčiarsko 3:1.
Švajčiari sú bez bodu a patrí im posledná priečka v rámci D-skupiny. Domáci Rumuni potom triumfovali nad Tureckom 3:1.
V „céčku“ si Srbsko zmeralo sily s Holandskom a po päťsetovej bitke sa z druhého víťazstva na turnaji tešili Srbi. Holanďania vyhrali prvé dva sety, no dovolili súperovi otočiť priebeh stretnutia a na konte majú jeden bod.
Na 2. mieste za zatiaľ nezdolaným Fínskom je Belgicko, ktoré v pondelok zvíťazilo nad posledným Estónskom 3:1.
ME vo volejbale 2026:
A-skupina (Modena, Neapol/Tal.):
Slovensko - Česko 0:3 (-21, -14, -20)
B-skupina (Sofia):
Ukrajina - Portugalsko 3:0 (18, 18, 19)
Bulharsko - Izrael 3:1 (-23, 22, 15, 20)
C-skupina (Tampere):
Srbsko - Holandsko 3:2 (-20, -23, 28, 15, 15)
Estónsko - Belgicko 1:3 (-17, 18, -21, -14)
D-skupina (Kluž):