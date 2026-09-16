Srbsko sa naštartovalo po dvoch prehratých setoch. Portugalci postupujú vďaka zaváhaniu Izraela

Volejbalisti Srbska v zápase proti Dánsku na ME 2026.
Volejbalisti Srbska v zápase proti Dánsku na ME 2026. (Autor: TASR/Lehtikuva via AP)
TASR|16. sep 2026 o 19:25
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Účinkovanie vo vyraďovacích bojoch si zabezpečili aj Lotyši.

Volejbalisti Portugalska a Lotyšska postúpili do osemfinále 34. majstrovstiev Európy.

Portugalčania obsadili v B-skupine v Sofii štvrté miesto, do karát im zahralo stredajšie prekvapujúce víťazstvo Severného Macedónska nad Izraelom 3:0.

Lotyši zdolali v D-skupine v Kluži v priamom súboji o postup Turecko 3:1.

ME vo volejbale 2026:

A-skupina (Modena, Neapol/Tal.):

Švédsko - Slovensko 3:1 (-19, 23, 21, 19)

B-skupina (Sofia):

Izrael - Severné Macedónsko 0:3 (-21, -23, -22)

C-skupina (Tampere):

Dánsko - Srbsko 2:3 (19, 21, -21, -23, -14)

D-skupina (Kluž):

Turecko - Lotyšsko 1:3 (-24, 23, -24, -16)

Volejbal

Volejbal

    Volejbalisti Srbska v zápase proti Dánsku na ME 2026.
    Volejbalisti Srbska v zápase proti Dánsku na ME 2026.
    Srbsko sa naštartovalo po dvoch prehratých setoch. Portugalci postupujú vďaka zaváhaniu Izraela
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