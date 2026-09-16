Srbsko sa naštartovalo po dvoch prehratých setoch. Portugalci postupujú vďaka zaváhaniu Izraela

Volejbalisti Portugalska a Lotyšska postúpili do osemfinále 34. majstrovstiev Európy.
Portugalčania obsadili v B-skupine v Sofii štvrté miesto, do karát im zahralo stredajšie prekvapujúce víťazstvo Severného Macedónska nad Izraelom 3:0.
Lotyši zdolali v D-skupine v Kluži v priamom súboji o postup Turecko 3:1.
ME vo volejbale 2026:
A-skupina (Modena, Neapol/Tal.):
Švédsko - Slovensko 3:1 (-19, 23, 21, 19)
B-skupina (Sofia):
Izrael - Severné Macedónsko 0:3 (-21, -23, -22)
C-skupina (Tampere):
Dánsko - Srbsko 2:3 (19, 21, -21, -23, -14)
D-skupina (Kluž):