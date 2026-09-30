VIDEO: Ronaldo opustil štadión ešte pred tréningom. Napätie v Portugalsku vrcholí

Napätie okolo Cristiana Ronalda a portugalskej reprezentácie naberá na obrátkach. Kapitán národného tímu v stredu opustil štadión v Kodani ešte pred začiatkom spoločného tréningu.
Stalo sa tak iba krátko po tom, ako tréner Jorge Jesus verejne ubezpečoval, že medzi ním a hviezdnym útočníkom nie je žiadny problém.
Portugalci sa pripravujú na štvrtkový zápas Ligy národov proti Dánsku. Pred tréningom pritom Jesus na tlačovej konferencii oznámil, že Ronaldo sa na príprave zúčastní.
VIDEO: Ronaldo odchádza zo štadióna
Namiesto toho však 41-ročný útočník opustil štadión vo vozidle portugalského futbalového zväzu.
Situácia je o to výraznejšia, že v posledných dňoch sa okolo Ronalda množili otázniky.
Problémy sa začali po zápase v Osle
Ronaldo nastúpil v úvodnom zápase proti Walesu, no tréner ho v priebehu stretnutia vystriedal.
Proti Nórsku následne zostal na lavičke a do zápasu vôbec nezasiahol. Portugalsko pritom vyhralo 2:1.
Po záverečnom hvizde Ronaldo podľa L'Équipe nešiel spolu s ostatnými hráčmi poďakovať fanúšikom priamo na ihrisko.
Následne vynechal aj spoločný tréning mužstva vo švédskom Malmö. Portugalská federácia vtedy uviedla, že sa venoval individuálnemu tréningu, keďže na štadióne nemal k dispozícii potrebné vybavenie.
Situácia si následne vyžiadala aj zásah prezidenta Portugalskej futbalovej federácie. Pedro Proenca pricestoval za tímom a zúčastnil sa na rokovaniach s Ronaldom a trénerom.
Jesus tvrdí, že problém neexistuje
Kouč Jesus sa pred novinármi snažil situáciu upokojiť. Podľa trénera medzi ním a Ronaldom nie je otvorený konflikt a obaja spolu komunikujú.
Napriek tomu Ronaldo po tlačovej konferencii na plánovaný spoločný tréning neprišiel. Jeho odchod zo štadióna tak opäť vyvolal otázky o jeho aktuálnom vzťahu s trénerom a o jeho postavení v reprezentácii.
Jesus zároveň zdôrazňuje, že o zostave rozhoduje tréner bez ohľadu na meno či status hráča.
Ronaldo tak môže čeliť situácii, na ktorú počas svojej mimoriadne dlhej reprezentačnej kariéry nebol zvyknutý – pravidelnejšiemu pobytu na lavičke.
Koniec reprezentačnej kariéry?
Ronaldo má 41 rokov a otázka jeho budúcnosti v portugalskom národnom tíme je preto čoraz aktuálnejšia.
Sám v minulosti pripustil, že po posledných majstrovstvách sveta uvažoval o ukončení reprezentačnej kariéry. Po rokovaniach s vedením zväzu a novým trénerom však pokračoval.
Teraz sa však zdá, že jeho pôsobenie v reprezentácii môže byť opäť témou. Portugalsko čaká vo štvrtok duel s Dánskom a pozornosť bude smerovať nielen na samotný výsledok, ale aj na to, či sa Ronaldo objaví v nominácii a akú úlohu mu Jesus prisúdi.
Kapitán Portugalska má na konte rekordných 234 reprezentačných štartov a 146 gólov. Ak by sa súčasná situácia skončila jeho odchodom z národného tímu, išlo by o výrazný moment v histórii portugalského futbalu.