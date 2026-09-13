Volejbalisti Slovinska nadviazali na triumf proti Slovákom. Prvé víťazstvo oslavujú Turci

Volejbalisti Slovinska si v nedeľňajšom stretnutí „slovenskej“ A-skupiny majstrovstiev Európy poradili so Švédskom hladko 3:0.
Po dvoch zápasoch majú na konte plný počet 6 bodov. Slovákov čaká o 21.05 h v Modene súboj proti domácim Talianom, ktorí odštartovali turnaj dvomi víťazstvami.
ME vo volejbale 2026:
A-skupina (Modena, Neapol/Tal.):
Slovinsko - Švédsko 3:0 (16, 21, 12)
B-skupina (Sofia):
Portugalsko - Izrael 2:3 (19, -20, 20, -22, -7)
C-skupina (Tampere):
Estónsko - Dánsko 0:3 (-26, -22, -16)
D-skupina (Kluž):