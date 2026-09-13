Volejbalisti Slovinska nadviazali na triumf proti Slovákom. Prvé víťazstvo oslavujú Turci

Volejbalisti Turecka oslavujú získaný bod.
Volejbalisti Turecka oslavujú získaný bod. (Autor: X / Voleybol Günlüğü)
TASR|13. sep 2026 o 18:05
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Druhú výhru v rade si pripísali aj reprezentanti Dánska.

Volejbalisti Slovinska si v nedeľňajšom stretnutí „slovenskej“ A-skupiny majstrovstiev Európy poradili so Švédskom hladko 3:0.

Po dvoch zápasoch majú na konte plný počet 6 bodov. Slovákov čaká o 21.05 h v Modene súboj proti domácim Talianom, ktorí odštartovali turnaj dvomi víťazstvami.

ME vo volejbale 2026:

A-skupina (Modena, Neapol/Tal.):

Slovinsko - Švédsko 3:0 (16, 21, 12)

B-skupina (Sofia):

Portugalsko - Izrael 2:3 (19, -20, 20, -22, -7)

C-skupina (Tampere):

Estónsko - Dánsko 0:3 (-26, -22, -16)

D-skupina (Kluž):

Švajčiarsko - Turecko 0:3 (-23, -19, -19)

Volejbal

Volejbal

    Volejbalisti Turecka oslavujú získaný bod.
    Volejbalisti Turecka oslavujú získaný bod.
    Volejbalisti Slovinska nadviazali na triumf proti Slovákom. Prvé víťazstvo oslavujú Turci
    dnes 18:05
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