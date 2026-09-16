Slováci začali výborne, no potom prišla kríza. Na ME definitívne stratili šancu na postup

ME vo volejbale 2026 - skupina A
Švédsko - Slovensko 3:1 (-19, 23, 21, 19)
Rozhodovali: Luts (Belg.), Varbanov (Bul.), 106 minút
Švédsko: Ekman 10, Brink, Ekstrand 3, Enlund 14, Link 16, Johansson 4, libero Andersson (Gruvaeur 1, Von Sydow, Eriksson 1, Algulin 3)
Slovensko: Barták 4, Gulák 19, Rendla 12, Ihnát 16, Billich 8, Šellong 9, libero Jakubík (Matejčík, Palgut, Lamanec, Makónyi 1, Hanúsek 2, Paňko)
Slovenskí volejbaloví reprezentanti neuspeli ani vo štvrtom vystúpení na 34. majstrovstvách Európy.
- ONLINE: Slovensko - Švédsko , ME vo volejbale 2026 (skupina A)
- Program, výsledky, tabuľky - Slovensko na ME vo volejbale 2026 (+ hrací systém)
V A-skupine v talianskej Modene prehrali so Švédskom 1:3 a definitívne tak stratili šance na postup do osemfinále.
Svoje účinkovanie na šampionáte zakončia vo štvrtok o 16.00 h duelom s Gréckom.
Slovensko štartuje na európskom šampionáte po dvanásty raz v ére samostatnosti, prvýkrát od roku 2021.
V Modene v uplynulých dňoch prehralo aj so Slovinskom, Talianskom a Českom. Medzi elitnú šestnástku postúpia prvé štyri tímy z každej skupiny.
Priebeh zápasu
I. set:
Úvod zápasu vyšiel lepšie Švédom, ktorí si po podaniach Ekmana vytvorili náskok 4:2. Slováci však šnúrou troch bodov otočili na 5:4.
Po zásahoch Guláka viedli už 9:6 a švédsky tréner si zobral oddychový čas.
Zverenci Michala Masného si však naďalej udržiavali náskok, ktorí aj vďaka dobrým blokom postupne zvyšovali a prvý set dotiahli s prehľadom do úspešného konca.
II. set:
V druhom dejstve mal po vyrovnanom začiatku dlho navrch slovenský tím. V útoku sa darilo Ihnátovi, ktorý sa dokázal presadiť aj proti švédskemu trojbloku.
Po jeho ese išli Slováci do vedenia 11:8. Švédi sa trápili na servise, za stavu 16:19 im však pomohlo dvojnásobné striedanie a v koncovke otočili nepriaznivý vývoj.
Link im zabezpečil dva setbaly a druhý premenili po útoku Ekmana stredom siete.
III. set:
Švédi ožili, na začiatku tretieho dejstva rýchlo zmazali manko 0:2 a boli na palubovke lepším tímom.
V druhej polovici setu si vytvorili trojbodový náskok, ktorý si udržali až do konca a definitívne zmarili šance slovenského tímu prebojovať sa medzi elitnú šestnástku. Po pokazenom podaní Rendlu do siete využili druhý setbal.
IV. set:
Vo štvrtom dejstve dal tréner Masný príležitosť viacerým hráčom z lavičky.
Slováci po dvoch esách Guláka získali dvojbodový náskok, no Švédi aj vďaka obetavej hre v obrane vyrovnali a v koncovke setu naklonili misky váh na svoju stranu.
Za stavu 24:19 premenili štvrtý mečbal a so šampionátom sa tak rozlúčili víťazne.