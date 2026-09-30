Rozhodnutie je nezvratné. Cristiano Ronaldo končí v reprezentácii, tvrdí portugalská tlač

Podľa portugalského denníka O Jogo sa Cristiano Ronaldo rozhodol ukončiť reprezentačnú kariéru.
Jeho rozhodnutie má byť nezvratné po tom, čo sa rozhodol opustiť tréningový kemp po vyjadreniach Jorgeho Jesusa.
Portugalský tréner ho na tlačovej konferencii skritizoval po tom, čo Ronaldo prejavil nespokojnosť, že nenastúpil do zápasu v Nórsku v rámci Ligy národov.
Ak sa táto informácia potvrdí, Ronaldo odohral svoj posledný zápas v portugalskom drese 24. septembra, keď Portugalsko zvíťazilo nad Walesom 1:0. Jeho reprezentačné štatistiky by tak mali zostať na 234 štartoch a 146 góloch.
Ronaldo už opustil hotel v Kodani, kde je ubytovaná portugalská reprezentácia. Pripomeňme, že 41-ročný útorník v stredu večer potvrdil, že opustil sústredenie portugalskej reprezentácie v predvečer zápasu, a to po rozhovore s prezidentom Portugalskej futbalovej federácie (FPF) Pedrom Proencoum.
„Po tlačovej konferencii reprezentačného trénera a po rozhovore s prezidentom Portugalského futbalového zväzu som sa rozhodol opustiť reprezentačný zraz.
V pravý čas poviem všetkým Portugalcom pravdu o dôvodoch, ktoré ma viedli k odchodu z národného tímu, ktorému som sa vždy naplno venoval.
Teraz je čas popriať Portugalsku a všetkým mojim spoluhráčom bez výnimky veľa šťastia, “ napísal Ronaldo na Instagrame.