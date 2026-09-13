Slováci zobrali úradujúcim majstrom sveta set. Domáci favorit však už viackrát nezaváhal

Fotka zo zápasu Slovensko - Taliansko na ME vo volejbale 2026.
Fotka zo zápasu Slovensko - Taliansko na ME vo volejbale 2026. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|13. sep 2026 o 23:15
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Volejbalisti Slovenska majú za sebou druhý zápas na kontinentálnom šampionáte.

ME vo volejbale 2026 - skupina A

Slovensko - Taliansko 1:3 (-17, 25, -10, -19)

Rozhodovali: Varbanov (Bul.), Yener (Tur.)

Dĺžka zápasu: 117 minút

Diváci: 5000

Taliansko: Romano 11, Sanguinetti 2, Mati 22, Lavia 5, Bottolo 12, Giannelli 1, libero Laurenzano (Porro 1, Michieletto 2, Galassi 3)

Slovensko: Hanúsek 6, Ihnát 12, Billich 4, Palgut 2, Rendla 11, Matejčík, libero Jakubík (Gulák 12, Paňko, Makónyi, Lamanec 1)

Slovenskí volejbaloví reprezentanti neuspeli ani v druhom vystúpení na 34. majstrovstvách Európy. V dueli A-skupiny podľahli v nedeľu v Modene domácim Talianom 1:3.

Zverenci trénera Michala Masného však úradujúcim majstrom sveta prvýkrát v histórii ME zobrali set.

Slováci štartujú na európskom šampionáte po dvanásty raz v ére samostatnosti, prvýkrát od roku 2021. Najbližšie sa stretnú v pondelok 14. septembra o 16.00 h vo federálnom derby s Českom.

v „áčku“ ich potom ešte čakajú súboje so Švédskom a Gréckom. Do osemfinále postúpia prvé štyri tímy z každej zo štyroch skupín.

Priebeh zápasu

I. set:

Taliani od začiatku potvrdzovali úlohu favorita. V prvom sete si rýchlo vybudovali náskok 5:2 a tréner Masný zareagoval oddychovým časom.

Slovákom pomohol až príchod Guláka a po sérii jeho kvalitných servisov znížili na 11:15.

Domáci im však nedovolili výraznejšie skresať manko a aj vďaka sedembodovému Matimu dotiahli prvý set s prehľadom do úspešného konca.

II. set:

V úvode druhého dejstva slovenský tím držal s favoritom krok a po úspešnej diagonále Ihnáta viedol 9:7.

Taliansky kouč zareagoval time outom a svojim zverencom zdôrazňoval, že súperi im nedajú zadarmo ani jednu loptu.

Slováci si udržiavali tesný náskok, v koncovke setu viedli po bode Ihnáta 23:22.

Domáci otočili na 24:23, no v dramatickom závere po smeči Rendla uspeli Slováci 27:25 a prvýkrát v histórii ME získali proti Talianom set.

III. set:

Favorit sa rýchlo otriasol a v treťom sete na palubovke dominoval. Najmä vďaka blokom a zlepšenému podaniu si Taliani vypracovali náskok 12:5.

Po úspešnom servise striedajúceho Porra vyhrávali už o desať bodov 17:7 a za mohutnej podpory divákov vo vypredanej hale sa ujali vedenia 2:1 na sety.

IV. set:

V úvode štvrtého dejstva hrali Slováci s domácimi vyrovnanú partiu. Po 20. bode Matiho však Taliani išli do vedenia 8:6.

Po smeči Bottola bolo 11:7 a tréner Masný siahol po time oute, počas ktorého hráčov nabádal, aby zostali koncentrovaní.

Domáci tím mal však už zápas pevne vo svojich rukách a dokráčal za tretím víťazstvom na turnaji.

Hlasy po zápase

Michal Masný, tréner SR: „Teší ma, že sme Talianom zobrali set. Pred zápasom som hovoril, že keď bude v koncovke stav 20:20, máme šancu. Potom si to už Taliani postrážili, mali navrch na blokoch i na podaní. Som spokojný s novými hráčmi v základnej zostave, Rendla i Palgut podali dobre výkony, čo je pozitívny signál pred dôležitým súbojom s Českom.“

Erik Gulák, reprezentant SR: „Nečakali sme, že Talianov takto potrápime a zoberieme im set. V druhom dejstve sme však na palubovke robili tie správne veci a zaslúžene sme ho získali vo svoj prospech. Atmosféra v hale bola skvelá. Hrať proti majstrom sveta bola pre nás veľká skúsenosť.“

Martin Rendla, reprezentant SR: „Bolo to super, v Modene bola plná hala, užil som si to. Škoda, že v treťom a štvrtom sete sme robili chyby v jednoduchých veciach. Výborná bola koncovka druhého setu. Receptom na Čechov bude dobrý spánok a tvrdá robota.“

Tabuľka skupiny A

Volejbal

Volejbal

    Fotka zo zápasu Slovensko - Taliansko na ME vo volejbale 2026.
    Fotka zo zápasu Slovensko - Taliansko na ME vo volejbale 2026.
    Slováci zobrali úradujúcim majstrom sveta set. Domáci favorit však už viackrát nezaváhal
    ne 23:15
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