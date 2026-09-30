Košice rozširujú spoluprácu za hranice. S maďarským klubom chcú vychovávať talenty

Slovenský hokejový klub HC Košice začína novú dlhodobú spoluprácu s maďarským DVTK Jegesmedvék.
Jej cieľom je najmä rozvoj mládeže, vzdelávanie trénerov a vytvorenie pravidelnej cesty pre talentovaných hráčov z Miškovca do košického hokejového prostredia.
Spoločný program sa oficiálne rozbieha v septembri 2026. Kluby chcú prepojiť svoje mládežnícke štruktúry už od preakademických kategórií.
Vybraní hráči DVTK Jegesmedvék sa budú pravidelne zapájať do tréningov jednotlivých vekových kategórií HC Košice priamo v Košiciach.
Súčasťou spolupráce budú aj spoločné tréningy v Miškovci, vzájomné zápasy a účasť na medzinárodných turnajoch.
Príležitosť pre mladých hráčov
Košický klub chce spoluprácou využiť svoje skúsenosti s výchovou mládeže a zároveň získať prístup k perspektívnym hráčom z maďarského regiónu.
„V rámci klubovej stratégie postupne rozvíjame a zintenzívňujeme naše aktivity v mládeži,“ uviedol šéftréner mládeže HC Košice Peter Holaza.
Podľa neho môže spolupráca pomôcť DVTK vytvoriť prostredie, v ktorom budú môcť mladí hokejisti napredovať pod vedením skúsených trénerov.
„Pre HC Košice sa tým otvorí prístup k perspektívnym hráčom a neskôr aj fanúšikovskej základni,“ dodal Holaza.
Spoločné tréningy aj vzdelávanie trénerov
Spolupráca nebude založená iba na presunoch mladých hráčov. Kluby plánujú aj pravidelné vzdelávanie trénerov.
V Miškovci sa má každý mesiac konať odborný seminár a aktivity zamerané na rozvoj hráčov. Súčasťou programu budú tiež spoločné tréningy a medzinárodné konfrontácie.
Športový riaditeľ DVTK Jegesmedvék Márk Miskolczi označil spoluprácu za významnú príležitosť pre maďarský mládežnícky hokej.
„Našim preakademickým a akademickým kategóriám môžeme zabezpečiť pravidelnú týždennú spoluprácu s hokejovým klubom na veľmi vysokej úrovni,“ uviedol.
Vybraní hráči DVTK tak budú mať možnosť každý týždeň trénovať s príslušnými mládežníckymi kategóriami HC Košice.
Cieľom je dlhodobý rozvoj
DVTK chce prostredníctvom spolupráce ponúknuť svojim mladým hráčom pravidelnú medzinárodnú konfrontáciu a stabilnú možnosť rozvíjať sa aj mimo Maďarska.
Oba kluby zároveň plánujú vytvárať spoločné tímy na medzinárodné turnaje.
„Verím, že táto novinka pomôže správne motivovať našich súčasných aj budúcich akademikov a zároveň prispeje ku kvantitatívnemu aj kvalitatívnemu rozšíreniu našej hráčskej základne,“ povedal Miskolczi.
Spolupráca HC Košice a DVTK Jegesmedvék je nastavená ako dlhodobý rozvojový program, ktorý má prepájať mládežnícky hokej v oboch mestách a vytvoriť nové možnosti pre mladých hráčov aj trénerov.
Košice o tom informovali na svojej webstránke.