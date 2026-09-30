Futbalistky Spartaka Myjava zvládli jeden z najvýznamnejších zápasov. Grécky majster končí

Futbalistky tímu Spartak Myjava.
Futbalistky tímu Spartak Myjava. (Autor: Facebook / Spartak Myjava ŽENY- oficiálna stránka)
Sportnet, TASR|30. sep 2026 o 20:02
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Európsky pohár je ekvivalentom Európskej ligy mužov.

Európsky pohár žien - odvetný zápas 2. predkola

Spartak Myjava - PAOK Solún 1:1 (1:0)

Góly: 31. Stanovičová (z 11 m) - 59. Argyriouová

Rozhodovali: Blocká - Nalivajková, Slucká (všetky Biel.), ŽK: Semanová, Kršiaková - Gkouniová Papaioannouová, Andreevská.

/prvý zápas: 3:2, postúpila Myjava/

Futbalistky Spartaka Myjava postúpili do osemfinále Európskeho pohára UEFA. V stredajšej odvete 2. predkola proti PAOK-u Solún im na to stačila domáca remíza 1:1, keďže minulý týždeň triumfovali v Grécku 3:2.

Úradujúce víťazky najvyššej slovenskej súťaže poslala v prvom polčase do vedenia Čiernohorka Nadja Stanovičová z pokutového kopu.

Hosťujúcim hráčkam dala v 59. minúte nádej Panagiota Argyriouová, ale žiadne z družstiev sa viac nepresadilo.

Myjavčanky spoznajú mená svojich ďalších súperiek tento piatok, keď sa uskutoční žreb vyraďovacej fázy.

Prvé zápasy osemfinále sa odohrajú 28. a 29. októbra, odvety sú na programe 10. a 11. novembra.

Európsky pohár je ekvivalentom Európskej ligy mužov, ide teda o druhú najprestížnejšiu súťaž v pohárovej Európe.

Hlas po zápase

Iveta Neveďalová, trénerka Spartaka Myjava: „Bol to ťažký zápas, ako sme aj očakávali. PAOK nás v prvom zápase trochu podcenil, dnes nechcel nechať nič na náhodu. Pomohol nám prvý gól, baby to trošku upokojilo a na konci už bol ten tlak veľký. Inkasovali sme, ale po góle to bolo také hore-dole, lebo oni museli dať gól. Bolo to otvorené a myslím si, že za to, čo baby nechali na ihrisku, si ten postup zaslúžili.“

Slovensko

Slovensko

    Futbalistky tímu Spartak Myjava.
    Futbalistky tímu Spartak Myjava.
    Futbalistky Spartaka Myjava zvládli jeden z najvýznamnejších zápasov. Grécky majster končí
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