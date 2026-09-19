Úradujúci šampióni z Poľska sú vo štvrťfinále. Ich súper nemal šancu na úspech v žiadnom sete

Poľskí volejbalisti sa prebojovali do štvrťfinále majstrovstiev Európy. Úradujúci šampióni zdolali v sobotňajšom osemfinále v Sofii Lotyšsko hladko 3:0 na sety a v ďalšej fáze sa stretnú s víťazom duelu medzi Nemeckom a Bulharskom.
Súboj svetovej jednotky a 44. tímu rebríčka trval iba 71 minút. Poľskí hráči mali vývoj zápasu pod kontrolou a v závere mohol srbský tréner Nikola Grbić dať príležitosť aj hráčom z lavičky. Prevahu na sieti potvrdili jeho zverenci aj 14 bodovými blokmi.
V lotyšskej zostave sa proti favoritovi márne snažil presadiť aj univerzál Renars Pauls Jansons, ktorý v máji pomohol Karlovarsku k titulu v českej extralige.
VIDEO: Zostrih zápasu Poľsko - Lotyšsko
V nedeľu sa v osemfinále stretnú Ukrajina – Rumunsko, Fínsko – Grécko, Francúzsko – Portugalsko a talianski majstri sveta s Dánskom.
V pondelok v Turíne budú o postup do štvrťfinále bojovať českí reprezentanti proti Belgicku, poslednú dvojicu tvoria Slovinsko a Srbsko.
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