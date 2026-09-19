Úradujúci šampióni z Poľska sú vo štvrťfinále. Ich súper nemal šancu na úspech v žiadnom sete

Volejbalisti Poľska.
Volejbalisti Poľska. (Autor: cev.eu)
TASR, ČTK|19. sep 2026 o 16:43
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V ďalšej fáze sa stretnú s víťazom duelu medzi Nemeckom a Bulharskom.

Poľskí volejbalisti sa prebojovali do štvrťfinále majstrovstiev Európy. Úradujúci šampióni zdolali v sobotňajšom osemfinále v Sofii Lotyšsko hladko 3:0 na sety a v ďalšej fáze sa stretnú s víťazom duelu medzi Nemeckom a Bulharskom.

Súboj svetovej jednotky a 44. tímu rebríčka trval iba 71 minút. Poľskí hráči mali vývoj zápasu pod kontrolou a v závere mohol srbský tréner Nikola Grbić dať príležitosť aj hráčom z lavičky. Prevahu na sieti potvrdili jeho zverenci aj 14 bodovými blokmi.

V lotyšskej zostave sa proti favoritovi márne snažil presadiť aj univerzál Renars Pauls Jansons, ktorý v máji pomohol Karlovarsku k titulu v českej extralige.

VIDEO: Zostrih zápasu Poľsko - Lotyšsko

V nedeľu sa v osemfinále stretnú Ukrajina – Rumunsko, Fínsko – Grécko, Francúzsko – Portugalsko a talianski majstri sveta s Dánskom.

V pondelok v Turíne budú o postup do štvrťfinále bojovať českí reprezentanti proti Belgicku, poslednú dvojicu tvoria Slovinsko a Srbsko.

ME vo volejbale 2026 - výsledky:

Osemfinále

Poľsko - Lotyšsko 3:0 (17, 16, 16)

Volejbal

Volejbal

    Volejbalisti Poľska.
    Volejbalisti Poľska.
    Úradujúci šampióni z Poľska sú vo štvrťfinále. Ich súper nemal šancu na úspech v žiadnom sete
    dnes 16:43
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