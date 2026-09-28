Iba jeden Slovák v útoku a hviezdna prvá formácia. Ako by vyzeral Tím Európy dnes?

Keď sa pred desiatimi rokmi konal Svetový pohár v hokeji, len málokto predpovedal, že skupina hráčov, ktorí spolu predtým nehrali, bude senzáciou turnaja a dôjde až do finále.
Presne to v roku 2016 dokázal Tím Európy v hlavných rolách s mnohými Slovákmi.
V predikciách na portáli Yahoo ich vtedy ani jeden zo siedmich autorov neoznačil ako postupujúcich zo skupiny a viacerí sa zhodli, že spolu s Českom ide o najslabší tím turnaja.
Viacerým autorom sa dokonca nepáčilo, že v skupine s týmito dvoma výbermi je Kanada a USA, čo malo uľahčiť Američanom cestu do semifinále.
NHL zožala veľkú kritiku vôbec za to, že tento umelý tím vytvorila. Hráči na ľade však hodili všetky obavy bokom. V skupine si poradili s USA aj Českom, v semifinále zdolali Švédsko a zastavila ich až Kanada, s ktorou prehrali oba finálové duely.
V Sportnete sme sa pozreli na to, ako by vyzeral tím Európy o desať rokov neskôr.
Podmienky pri tvorbe tímu boli jasné. Hráči museli byť z európskych krajín iných ako Švédsko, Fínsko, Česko a Rusko a pre konflikt na Ukrajine sme vynechali aj Bielorusko, ktoré od roku 2022 nesúťaží na medzinárodných podujatiach.
Ďalšou podmienkou bolo, že v mužstve mohli byť len hráči, ktorí majú stabilné miesto v NHL. Hrali v nej v sezóne 2025/26 a budú aj v tej nasledujúcej.
Do Tímu Európy by sa podľa nás dostali štyria hokejisti, ktorí v ňom hrali aj v roku 2016 – švajčiarsky obranca Roman Josi, nemecký útočník Leon Draisaitl, ktorý mal počas predošlej edície turnaja 20 rokov, Nór Mats Zuccarello aj nemecký brankár Philipp Grubauer, ktorý však pred desiatimi rokmi neodchytal ani jeden duel.
V NHL stále pôsobí aj Nino Niederreiter, ktorý síce pred desiatimi rokmi hral, ale my sme ho do nového kádra nevybrali.
Náš výber Európy tvorí trinásť útočníkov, sedem obrancov a traja brankári. Zastúpenie tentokrát nemá Slovinsko, ktoré predtým reprezentoval kapitán a prvý center Anže Kopitar.
Káder tvoria siedmi Švajčiari, piati Nemci, štyria Slováci, traja Dáni, dvaja Lotyši, jeden Rakúšan a jeden Nór.
Slovensko má v zostave len jediného útočníka, ale až troch obrancov. V roku 2016 boli v mužstve šiesti Slováci – brankár Jaroslav Halák, obrancovia Zdeno Chára a Andrej Sekera a útočníci Marián Gáborík, Marián Hossa a Tomáš Tatar.
Náš Tím Európy tvoria hráči zo 17 klubov NHL. Viacnásobné zastúpenie majú New Jersey, Tampa Bay, Edmonton a Los Angeles.
Útočníci
Pri pohľade na zostavu je jasné, že tím by pútal pozornosť a o ofenzívne akcie by nemala byť núdza.
V prvom útoku by hral Slovák Juraj Slafkovský s Nemcami Draisaitlom a Stützlem. Táto formácia by mala všetko – veľkosť, silu, rýchlosť, šikovnosť, kreativitu aj hokejové IQ.
Stützle, ktorý hrá bežne ako center, by sa presunul na krídlo a spolu so Slafkovským by dopĺňali Draisaitla, ktorý by spomaľoval hru, rozdával puky a riadil celý útok. Práve títo traja hráči boli v sezóne 2025/26 najproduktívnejší z celej zostavy.
Druhá formácia je čisto švajčiarská. Fiala, Hischier aj Meier sa poznajú veľmi dobre a mali by spoločnú chémiu. V rovnakom zložení nastúpili aj na ZOH v Miláne proti Kanade, v ktorom sa Fiala zranil.
V treťom útoku by sa skĺbili skúsenosti s mladou zručnosťou. Severskí krídelníci Ehlers a Zuccarello patria medzi starších hráčov v NHL, ale stále majú vysokú kvalitu a produktivitu.
Medzi nimi by hral 25-ročný Rakúšan Marco Rossi, ktorý sa so Zuccarellom pozná z Minnesoty.
Štvrtý útok by mal aj iné povinnosti ako zbierať body a Suter by bol dôležitý aj do oslabení. JJ Peterka nie je typický hráč do štvrtej formácie, ale ťažko vynechať hráča, ktorý mal ešte pred rokom 68 bodov v 77 zápasoch.
Hral by s nimi Bjorkstrand, ktorý vie mať stále pozitívny prínos na hru mužstva.
Šancu na trinásteho útočníka by mal aj Dalibor Dvorský, ale momentálne sme tam umiestnili Lotyša Zemgusa Girgensonsa, ktorý podľa pokročilých štatistík patril medzi najlepšie brániacich útočníkov v celej lige a túto rolu by zastával aj v tíme Európy.
Obrana
Aj obrana ponúka veľmi zaujímavé kombinácie a okrem Seidera je čisto švajčiarsko-slovenská.
Prvý pár v zložení Josi – Seider je špičkový. Seider patrí k najlepším obojsmerným obrancom na svete a Josi by mal pri ňom voľnosť podnikať ofenzíve výpady.
Táto dvojica by hrala najväčšie minúty a očakávala by sa od nej aj vysoká produktivita. Josi by mal na drese zrejme aj kapitánske "C".
Do druhého páru sme dali dvoch Slovákov. Fehérváry hral s Nemcom aj počas olympijských hier a fungovalo to. Slovensko má v NHL kvalitných bekov a táto dvojica to potvrdzuje. V mužstve by mali dôležitú rolu.
Tretí pár tvorí švajčiarska dvojica. Moser so Siegenthalerom by tvorili shutdown pár, ktorý by mohol nastupovať aj proti najlepším útokom súpera, čím by uľahčili hru pre prvé dve dvojice.
Siedmym obrancom by bol Erik Černák ako defenzívny špecialista.
Brankári
Bránkovisko nie je hviezdne, ale predsa sú to hráči, ktorí by vo svojich tímoch mali pravidelne chytať.
Oproti zvyšku zostavy by však táto pozícia bola najväčšou slabinou. Ani jeden z nich v základnej časti 2025/26 neodchytal viac ako polovicu zápasov svojho mužstva.
Pri brankároch sme veľké možnosti nemali. Pre potreby tejto zostavy boli k dispozícii len piati. Okrem vybranej trojice ešte Švajčiar Akira Schmid a Lotyš Elvis Merzlikins.
Z týchto piatich odchytal vlani najviac zápasov Šilovs, Grubauer mal zase najlepšie štatistiky a Andersen má najviac skúseností a Stanley Cup. 36-ročný Dán vymenil Carolinu za Edmonton a v profilige nastúpi už do 15. sezóny.
Traja brankári by tak boli z troch rôznych krajín.
A kto by toto mužstvo trénoval? Ak by sme chceli držať linku Európy a NHL, núka sa len jedna možnosť. Hlavný tréner Bostonu Bruins, Nemec Marco Sturm.
Tím Európy by mal hviezdy NHL a mal by aj potrebné skúsenosti. V takejto zostave by do podobného turnaja nemusel vstupovať ako outsider, ale veľké otázniky by vyvolávalo bránkovisko.