Pred 30 rokmi rozhodol Dubovský. Weiss pred Faerskými ostrovmi: Čaká nás náročný duel

Slovenskí futbaloví reprezentanti pricestovali v stredu večer na Faerské ostrovy, kde ich v piatok o 20.45 h SELČ čaká tretí zápas C-divízie Ligy národov.
Po domácich víťazstvách nad Moldavskom a Kazachstanom chcú pridať ďalší triumf a priblížiť sa k návratu do B-divízie.
Tréner Vladimír Weiss očakáva fyzicky náročný duel a vzhľadom na umelý povrch i nahustený program avizuje zmeny v zostave.
Výprava pristála na letisku Vágar po trojhodinovom lete z Košíc o 18.45 h miestneho času. Let bol prevažne pokojný, turbulencie prišli až pri záverečnom priblížení, pristátie však prebehlo bez problémov. Mužstvo sa následne presunulo do hlavného mesta Tórshavn.
Slovákov privítala teplota približne 10 až 12 stupňov Celzia, pocitovú teplotu výrazne znižoval nárazový vietor.
Práve premenlivé počasie patrí k nástrahám ciest na Faerské ostrovy. Vlani tam českí reprezentanti po prehre v kvalifikácii MS museli zostať o deň dlhšie.
Slovenský tím sa po bezproblémovom prílete môže sústrediť na piatkový duel na štadióne Tórsvöllur, kde vo štvrtok večer absolvuje predzápasový tréning.
Terén bude ťažký
Weiss má k dispozícii 26 hráčov vrátane štyroch brankárov. Hugo Pavek, Mario Sauer a Nino Marcelli zostanú do konca asociačného termínu s reprezentáciou do 21 rokov.
Slovenský tréner ešte pred odletom upozornil na podmienky, ktoré jeho mužstvo čakajú.
„Rozprával som sa aj s kazašskými chlapcami, ktorí tam hrali pred nami. Terén bude ťažký, tvrdé ihrisko, silný vietor, dážď, nie dobré podmienky pre futbal.
To nás na Faerských ostrovoch čaká. Poznám tamojšie podmienky, hral som na tom štadióne so Slovanom,“ uviedol Weiss.
Musíme trafiť do zostavy
Pri skladaní základnej jedenástky plánuje zohľadniť aj vyťaženosť hráčov. „Na Faerských ostrovoch bývajú ťažké zápasy.
Čaká nás fyzicky náročný duel. Oba tímy hrajú na tom istom ihrisku, ale domáci na ňom vedia hrať.
Musíme trafiť do zostavy, aj vzhľadom na umelú trávu a nahustený program určite príde k obmene v zostave, k rotácii hráčov,“ povedal kouč podľa webstránky futbalsfz.sk.
„Domáci budú bojovať, majú to v krvi. Chceme súperovi vziať body, vyhrať, uvidíme, čo nám dovolí.“
Slovenská reprezentácia sa na Faerských ostrovoch predstaví po 30 rokoch. Naposledy tam hrala 31. augusta 1996, keď v Toftire zvíťazila v kvalifikácii MS 1998 2:1.
Prvý gól mužstva pod vedením Jozefa Jankecha strelil Ľubomír Moravčík, o triumfe rozhodol v 90. minúte z priameho kopu Peter Dubovský.