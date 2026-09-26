Poliaci potvrdili dominanciu. Po troch rokoch obhájili titul majstrov Európy

ME vo volejbale 2026 - finále
Francúzsko - Poľsko 1:3 (-29, -19, 20, -16)
Rozhodovali: Mokrý(SR) a Lotová (Taliansko), 115 minút
Najviac bodov: Henno 20, Faure 18, Gueye 10, Clevenot 8, Magnin 7 - Boladz 16, Fornal a Leon po 13, Lemaňski 12, Semeniuk 10, Jakubiszak 9
Volejbalisti Poľska obhájili po troch rokoch titul majstrov Európy.
V milánskej hale Unipol Forum zdolali v sobotňajšom finále olympijských šampiónov z Francúzska 3:1 na sety. Jedným z arbitrov zápasu bol Slovák Juraj Mokrý.
Pre Poliakov je to celkovo 12. medaila z ME, majú bilanciu tri zlaté, päť strieborných a štyri bronzové.
Francúzi majú piate striebro, okrem toho majú jeden titul z roku 2015 a dva bronzy.Bronz získali Fíni, v zápase o 3. miesto zdolali Slovinsko 3:0.
Slováci na tomto európskom šampionáte nepostúpili zo základnej skupiny, v ére samostatnosti sa na ňom predstavili po dvanásty raz. Prvý raz od roku 2021, na uplynulých ME 2023 chýbali.