Poliaci potvrdili dominanciu. Po troch rokoch obhájili titul majstrov Európy

Poľskí volejbalisti obhájili titul majstrov Európy
Poľskí volejbalisti obhájili titul majstrov Európy (Autor: TASR/AP)
TASR|26. sep 2026 o 23:53
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Vo finále sa predstavil aj slovenský rozhodca.

ME vo volejbale 2026 - finále

Francúzsko - Poľsko 1:3 (-29, -19, 20, -16)

Rozhodovali: Mokrý(SR) a Lotová (Taliansko), 115 minút

Najviac bodov: Henno 20, Faure 18, Gueye 10, Clevenot 8, Magnin 7 - Boladz 16, Fornal a Leon po 13, Lemaňski 12, Semeniuk 10, Jakubiszak 9

Volejbalisti Poľska obhájili po troch rokoch titul majstrov Európy.

V milánskej hale Unipol Forum zdolali v sobotňajšom finále olympijských šampiónov z Francúzska 3:1 na sety. Jedným z arbitrov zápasu bol Slovák Juraj Mokrý.

Pre Poliakov je to celkovo 12. medaila z ME, majú bilanciu tri zlaté, päť strieborných a štyri bronzové.

Francúzi majú piate striebro, okrem toho majú jeden titul z roku 2015 a dva bronzy.Bronz získali Fíni, v zápase o 3. miesto zdolali Slovinsko 3:0.

Slováci na tomto európskom šampionáte nepostúpili zo základnej skupiny, v ére samostatnosti sa na ňom predstavili po dvanásty raz. Prvý raz od roku 2021, na uplynulých ME 2023 chýbali.

Volejbal

Volejbal

    Poľskí volejbalisti obhájili titul majstrov Európy
    Poľskí volejbalisti obhájili titul majstrov Európy
    Poliaci potvrdili dominanciu. Po troch rokoch obhájili titul majstrov Európy
    so 23:53
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