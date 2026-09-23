VIDEO: Taliani šokujúco vypadli vo štvrťfinále. Slovinci majú šancu predĺžiť medailovú sériu

Talianski volejbalisti prekvapivo vypadli vo štvrťfinále majstrovstiev Európy. Úradujúci dvojnásobní majstri sveta prehrali v Turíne s Fínskom 2:3 a neobhája strieborné medaily z roku 2023.
Fíni, ktorí na európskom šampionáte doteraz dosiahli najlepšie štvrté miesto v roku 2007, sa v piatok v Miláne stretnú s Francúzskom. Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Slovinsko a Poľsko, ktoré obhajuje titul.
Talianom sa po vyhratom prvom sete nepodarilo v druhom dejstve využiť dva setbaly a prehrali ho 26:28.
VIDEO: Zostrih zápasu Taliansko - Fínsko
Ďalší set jednoznačne stratili 16:25, no dokázali sa otriasť a vynútili si tajbrejk. V ňom po napínavom priebehu prehrali 13:15 a premárnili možnosť bojovať o tretie európske finále za sebou. Fínom k nečakanému úspechu pomohol 28 bodmi Joonas Jokela.
Slovinskí volejbalisti sú v semifinále majstrovstiev Európy už štvrtýkrát za sebou. Belgicko zdolali 3:1 na sety a majú šancu predĺžiť medailovú sériu po dvoch striebrach a jednom bronze z predchádzajúcich troch šampionátov.
VIDEO: Zostrih zápasu Belgicko - Slovinsko
S Poľskom si zopakujú semifinálový súboj z minulého kontinentálneho šampionátu, na ktorom ich súperi oslavovali postup do finále po víťazstve 3:1.
Belgičanom, ktorí v osemfinále vyradili českú reprezentáciu, v stredu nepomohlo ani 23 bodov univerzála Ferreho Reggersa.
Najproduktívnejším hráčom slovinského tímu bol Rok Možič, autor 18 bodov.
ME vo volejbale 2026 - výsledky:
Štvrťfinále