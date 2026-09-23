VIDEO: Taliani šokujúco vypadli vo štvrťfinále. Slovinci majú šancu predĺžiť medailovú sériu

Moment zo zápasu Taliansko - Fínsko na ME 2026.
Moment zo zápasu Taliansko - Fínsko na ME 2026. (Autor: TASR/LaPresse via AP)
ČTK|24. sep 2026 o 00:16
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Zdolali Belgicko 3:1 na sety.

Talianski volejbalisti prekvapivo vypadli vo štvrťfinále majstrovstiev Európy. Úradujúci dvojnásobní majstri sveta prehrali v Turíne s Fínskom 2:3 a neobhája strieborné medaily z roku 2023.

Fíni, ktorí na európskom šampionáte doteraz dosiahli najlepšie štvrté miesto v roku 2007, sa v piatok v Miláne stretnú s Francúzskom. Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Slovinsko a Poľsko, ktoré obhajuje titul.

Talianom sa po vyhratom prvom sete nepodarilo v druhom dejstve využiť dva setbaly a prehrali ho 26:28.

VIDEO: Zostrih zápasu Taliansko - Fínsko

Ďalší set jednoznačne stratili 16:25, no dokázali sa otriasť a vynútili si tajbrejk. V ňom po napínavom priebehu prehrali 13:15 a premárnili možnosť bojovať o tretie európske finále za sebou. Fínom k nečakanému úspechu pomohol 28 bodmi Joonas Jokela.

Slovinskí volejbalisti sú v semifinále majstrovstiev Európy už štvrtýkrát za sebou. Belgicko zdolali 3:1 na sety a majú šancu predĺžiť medailovú sériu po dvoch striebrach a jednom bronze z predchádzajúcich troch šampionátov.

VIDEO: Zostrih zápasu Belgicko - Slovinsko

S Poľskom si zopakujú semifinálový súboj z minulého kontinentálneho šampionátu, na ktorom ich súperi oslavovali postup do finále po víťazstve 3:1.

Belgičanom, ktorí v osemfinále vyradili českú reprezentáciu, v stredu nepomohlo ani 23 bodov univerzála Ferreho Reggersa.

Najproduktívnejším hráčom slovinského tímu bol Rok Možič, autor 18 bodov.

ME vo volejbale 2026 - výsledky:

Štvrťfinále

Belgicko - Slovinsko 1:3 (-22, -22, 20, -13)

Taliansko - Fínsko 2:3 (21, -26, -16, 20, -13)

Volejbal

Volejbal

    Moment zo zápasu Taliansko - Fínsko na ME 2026.
    Moment zo zápasu Taliansko - Fínsko na ME 2026.
    VIDEO: Taliani šokujúco vypadli vo štvrťfinále. Slovinci majú šancu predĺžiť medailovú sériu
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