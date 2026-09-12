Volejbalisti Česka uspeli v dramatickej koncovke. Stopercentní sú Francúzi, Dáni prvýkrát vyhrali

Volejbalisti Poľska vyhrali aj svoj druhý duel na majstrovstvách Európy, v sobotňajšom zápase v Sofii zdolali Izrael 3:0 a bez straty setu figurujú na druhom mieste tabuľky B-skupiny.
Druhé víťazstvo 3:0 si pripísali aj Francúzi, ktorí sú po triumfe nad Tureckom na čele D-skupiny. Bez prehry pokračujú v „slovenskej“ A-skupine aj Česi, ktorí zdolali Švédsko 3:2.
Z triumfu 3:0 sa v skupine C tešili aj reprezentanti Dánska, ktorí uspeli proti Holandsku.
ME vo volejbale 2026:
A-skupina (Modena, Neapol/Tal.):
Švédsko - Česko 2:3 (-22, -23, 23, 17, -13)
B-skupina (Sofia):
Poľsko - Izrael 3:0 (16, 17, 18)
Bulharsko - Ukrajina 1:3 (-23, -22, 21, -21)
C-skupina (Tampere):
Dánsko - Holandsko 3:0 (17, 20, 20)
Belgicko - Fínsko 2:3 (23, -20, -19, 23, -10)
D-skupina (Kluž):