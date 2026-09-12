Volejbalisti Česka uspeli v dramatickej koncovke. Stopercentní sú Francúzi, Dáni prvýkrát vyhrali

Volejbalisti Dánska na ME 2026.
Volejbalisti Dánska na ME 2026. (Autor: TASR/Lehtikuva via AP)
TASR|12. sep 2026 o 20:26
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Reprezentanti Česka uspeli až v záverečnom piatom sete.

Volejbalisti Poľska vyhrali aj svoj druhý duel na majstrovstvách Európy, v sobotňajšom zápase v Sofii zdolali Izrael 3:0 a bez straty setu figurujú na druhom mieste tabuľky B-skupiny.

Druhé víťazstvo 3:0 si pripísali aj Francúzi, ktorí sú po triumfe nad Tureckom na čele D-skupiny. Bez prehry pokračujú v „slovenskej“ A-skupine aj Česi, ktorí zdolali Švédsko 3:2.

Z triumfu 3:0 sa v skupine C tešili aj reprezentanti Dánska, ktorí uspeli proti Holandsku.

ME vo volejbale 2026:

A-skupina (Modena, Neapol/Tal.):

Švédsko - Česko 2:3 (-22, -23, 23, 17, -13)

B-skupina (Sofia):

Poľsko - Izrael 3:0 (16, 17, 18)

Bulharsko - Ukrajina 1:3 (-23, -22, 21, -21)

C-skupina (Tampere):

Dánsko - Holandsko 3:0 (17, 20, 20)

Belgicko - Fínsko 2:3 (23, -20, -19, 23, -10)

D-skupina (Kluž):

Francúzsko - Turecko 3:0 (19, 20, 19)

Rumunsko - Nemecko 2:3 (-22, -23, 22, 15, -13)

Volejbal

Volejbal

    Volejbalisti Dánska na ME 2026.
    Volejbalisti Dánska na ME 2026.
    Volejbalisti Česka uspeli v dramatickej koncovke. Stopercentní sú Francúzi, Dáni prvýkrát vyhrali
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