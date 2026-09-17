Belgicko si zaistilo postup z prvého miesta, Fíni prehrali päťsetovú bitku

Volejbalisti Belgicka
Volejbalisti Belgicka (Autor: TASR/Lehtikuva via AP)
TASR|17. sep 2026 o 22:23
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Belgičania hladko zdolali Srbov.

Volejbalisti Belgicka si v C-skupine 34. majstrovstiev Európy pripísali štvrté víťazstvo.

Vo štvrtkovom stretnutí v Tampere si poradili so Srbskom hladko 3:0 a do osemfinále postúpili z prvého miesta A-skupiny.

Belgičania predstihli domácich Fínov, ktorí si neudržali stopercentnú bilanciu, prehrali s Estónskom 2:3 a v tabuľke obsadili so ziskom 11 bodov druhú priečku.

Srbi, ktorí mali pred zápasom už takisto istý postup, pôjdu do osemfinále z tretej priečky. Estónci skončili na nepostupovom piatom mieste.

ME vo volejbale 2026:

C-skupina (Tampere):

Srbsko - Belgicko 0:3 (-19, -21, -16)

Fínsko - Estónsko 2:3 (22, -21, -22, 20, -11)

Volejbal

Volejbal

    Volejbalisti Belgicka
    Volejbalisti Belgicka
    Belgicko si zaistilo postup z prvého miesta, Fíni prehrali päťsetovú bitku
    dnes 22:23
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