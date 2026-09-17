Belgicko si zaistilo postup z prvého miesta, Fíni prehrali päťsetovú bitku

Volejbalisti Belgicka si v C-skupine 34. majstrovstiev Európy pripísali štvrté víťazstvo.
Vo štvrtkovom stretnutí v Tampere si poradili so Srbskom hladko 3:0 a do osemfinále postúpili z prvého miesta A-skupiny.
Belgičania predstihli domácich Fínov, ktorí si neudržali stopercentnú bilanciu, prehrali s Estónskom 2:3 a v tabuľke obsadili so ziskom 11 bodov druhú priečku.
Srbi, ktorí mali pred zápasom už takisto istý postup, pôjdu do osemfinále z tretej priečky. Estónci skončili na nepostupovom piatom mieste.
ME vo volejbale 2026:
C-skupina (Tampere):