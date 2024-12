Program, výsledky, tabuľky, skupiny - ME vo futbale do 21 rokov 2025 na Slovensku.

BRATISLAVA. ME vo futbale do 21 rokov 2025 (EURO U21 2025) sa uskutočnia na Slovensku od 11. do 28. júna.

Fotogaléria: Žreb ME vo futbale do 21 rokov 2025 na Slovensku

Slovákov čaká otvárací súboj turnaja 11. júna na Tehelnom poli v Bratislave proti Španielsku. Slovensko následne nastúpi proti Taliansku v Trnave a proti Rumunsku opäť v Bratislave.

ME vo futbale do 21 rokov so 16 účastníkmi sa budú konať tretíkrát, no Slovensko bude prvou krajinou v histórii, ktorá bude hostiť takýto veľký turnaj samostatne.