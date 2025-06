ONLINE: Francúzsko - Gruzínsko dnes, EURO U21 2025 LIVE (skupina C)

Gruzie To Gruzínci začali mistrovství Evropy jednadvacetiletých hráčů naprosto famózně. Narazili totiž na polského favorita. První poločas nepřinesl žádnou vstřelenou branku, ale Gruzínci hned v pětapadesáté minutě ve druhé části hry otevřeli účet zápasu, kdy se po odrazu míče po zahrání rohového kopu dostal ke střele Nodar Lominadze a střelou ke vzdálenější tyči rozvlnil polskou síť. V jednasedmdesáté minutě už ale bylo vyrovnáno, kdy z pokutového kopu vrátil své spoluhráče do hry Kałuziński. Když už to vypadalo, že duel dojde k nerozhodnému výsledku, opak byl pravdou. V nastavené čtvrté minutě totiž Vasilios Gordeziani zblízka prostřelil polského brankáře a postaral se o senzaci. Po výhře 2:1 nad Polskem získali Gruzínci nečekaně tři body. Potrápí i Francii?

Gruzie To Gruzínci začali mistrovství Evropy jednadvacetiletých hráčů naprosto famózně. Narazili totiž na polského favorita. První poločas nepřinesl žádnou vstřelenou branku, ale Gruzínci hned v pětapadesáté minutě ve druhé části hry otevřeli účet zápasu, kdy se po odrazu míče po zahrání rohového kopu dostal ke střele Nodar Lominadze a střelou ke vzdálenější tyči rozvlnil polskou síť. V jednasedmdesáté minutě už ale bylo vyrovnáno, kdy z pokutového kopu vrátil své spoluhráče do hry Kałuziński. Když už to vypadalo, že duel dojde k nerozhodnému výsledku, opak byl pravdou. V nastavené čtvrté minutě totiž Vasilios Gordeziani zblízka prostřelil polského brankáře a postaral se o senzaci. Po výhře 2:1 nad Polskem získali Gruzínci nečekaně tři body. Potrápí i Francii?