ONLINE: Slovensko - Taliansko dnes, EURO U21 2025 LIVE (skupina A)

Vážení futbaloví fanúšikovia. Vitajte pri sledovaní zápasu Majstrovstiev Európy do 21 rokov, v ktorom sa proti sebe postaví Slovensko a Taliansko.



Slováci vstúpili do šampionátu smolnou prehrou so Španielskom 2:3, keď prišli o bod v záverečnej 90. minúte. Zápas síce odštartovali dvoma rýchlymi inkasovanými gólmi do siete Ľubomíra Belka, no krátko po polčasovej prestávke sa Samuel Kopásek a Tomáš Suslov postarali o vyrovnanie. Víťazstvo favorita napokon zabezpečil Cesar Tarrega po situácii z rohového kopa.



Taliani naopak odštartovali turnaj víťazstvom 1:0 proti Rumunsku. O jediný gól stretnutia sa postaral Tommaso Baldanzi, na ktorého nenadviazal na opačnej strane Louis Munteanu, ktorý nepremenil pokutový kop. Už dnes si tak môžu zabezpečiť postup do vyraďovacej časti.