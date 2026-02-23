Česko oslavuje záhadného Slováka. Z náhradníka je hrdina vo veľkoklube

Slovensko reprezentoval vo všetkých mládežníckych kategóriách až do U21. Paradox?
„Od mala, približne od troch alebo štyroch rokov, žijem v Česku. Takže je pre mňa prirodzenejšie hovoriť po česky než po slovensky,“ vysvetľuje.
Je to slovenský brankár, ktorého Česko vychovalo. A dnes ho oslavuje.
V šlágri futbalovej Chance Ligy dominoval náhradný brankár. Jakub Surovčík zakončil zlomový týždeň kariéry druhým čistým kontom a v nedeľu večer dotlačil Spartu na ihrisku Plzne k bezgólovej remíze.
„Bol najlepším hráčom zápasu,“ zdôraznil tréner Viktorie Plzeň Martin Hyský podľa isport.cz.
Stále neinkasoval
Dvadsaťtriročný Slovák (197 cm) chytil penaltu, pridal niekoľko ťažkých zákrokov už v prvom polčase a stal sa hlavným dôvodom, prečo vypredaný štadión nevidel ani jeden gól.
„Bod berieme,“ uznal aj napriek prvej jarnej strate tréner Sparty Brian Priske.
Dvadsaťtriročný Surovčík sa po záverečnom hvizde oprel o kolená, sadol si na hranu vlastného pokutového územia a niekoľko desiatok sekúnd zostal sám. Možno si v hlave prehrával druhý ligový štart, opäť bez inkasovaného gólu.
Od momentu, keď vystriedal zraneného Petera Vindahla proti Hradcu Králové (2:0), neinkasoval 179 minút v kuse.
Peter Vindahl, dovtedy „železný muž“ Sparty s 8028 ligovými minútami v rade od leta 2023 (89 zápasov), sa zranil. Miesto, ktoré sa neotváralo, sa zrazu otvorilo. A Surovčík doň vstúpil bez zaváhania.
Súboj superboháčov
Bol to aj súboj klubov, ktoré vlastnia českí superboháči, miliardári. Na jednej strane impérium rodiny Strnadovcov (Plzeň), ktorého majetok sa odhaduje na vyše 13 miliárd eur, a na druhej strane Daniel Křetínský (Sparta), český energetický magnát s osobným majetkom približne 9 – 11,5 miliardy USD (asi 8 – 10,5 mld eur), ktorý stojí za investičnou skupinou kontrolujúcou napríklad aj Spartu. Takýto zápas nie je len o troch bodoch – je to stret finančných svetov s európskym dosahom.
Bol fantastický
„Bol fantastický. Má za sebou dva dobré výkony, rovnako aj dnes. Sme za neho naozaj radi,“ súhlasil Priske.
Peter Vindahl, v posledných sezónach jasná sparťanská jednotka, sa zranil pri došliapnutí na bránkovú konštrukciu a privodil si problémy v oblasti chodidla. S tímom netrénoval a pravdepodobne vynechá aj najbližší duel proti Baníku Ostrava.
Náhradník medzitým rozprášil pochybnosti, ktoré sa okolo neho v posledných mesiacoch vznášali – aj pre fatálny kiks v pohárovom zápase proti Artisu Brno (2:1) v decembri 2025.
„Síce som v Sparte odchytal málo zápasov, ale o to dôležitejších. Som rád, že som pomohol tímu. Bod berieme, ale nabudúce musíme byť lepší,“ povedal Surovčík v televíznom rozhovore.
Penalta, ktorá zmenila príbeh
Pri prvom záskoku proti Hradcu Králové (minulý týždeň) zaznamenal dva mimoriadne zákroky, proti Viktorii vytiahol štyri už do prestávky. Zastavil strelu Lukáša Červa, natiahol sa po vysoký center Merchasa Doskiho, ktorý sa stáčal priamo do brány, a následne sa vrhol k bližšej tyči proti pokusu Denisa Višinského.
VIDEO: Jakub Surovčík po zápase Sparty s Plzňou
Najväčšia skúška prišla v 52. minúte. Po ruke Mercada v pokutovom území – situáciu odhalil až VAR – sa na penaltový bod postavil Matěj Vydra.
Surovčík sa natiahol k ľavej tyči a pokus zneškodnil.
„To bolo rozhodujúce, urobil aj viac dobrých rozhodnutí,“ komentoval Priske.
„Chytil penaltu, ale zachránil nás už v prvom polčase. To boli určite gólové situácie,“ dodal spoluhráč Jaroslav Zelený.
Rozladený exekútor to vzal športovo:
„Aj lepší hráči nedali penaltu. Hodím to rýchlo za hlavu, pretože vo štvrtok nás čaká extra dôležitý zápas,“ povedal Vydra smerom k odvete play-off Európskej ligy proti Panathinaikosu.
Urobil z neho muža zápasu
„Chcel som dať loptu k tyči, pretože Surovčík je strašne vysoký. Asi som z neho urobil muža zápasu,“ doplnil. Stopercetne.
Už týždeň predtým proti Hradcu Králové bol výborný. Denník Sport mu – rovnako ako Lukášovi Haraslínovi – udelil vysokú známku 8. Po výkone proti Plzni išiel ešte vyššie.
„V nadstavenom čase nevybehol ideálne, ale inak bol bravúrny. Lapil strely Červa, Višinského, ale predovšetkým v 49. minúte penaltový pokus kapitána Vydru. Z náhradníka je hrdina,“ písal Sport a udelil mu známku 9.
Najvyššie hodnotenie mal aj podľa špecializovaného portálu Sofascore – 9,6.
Otec odišiel za prácou
Jeho príbeh má slovenské korene. Po skončení štúdia medicíny mal Jakubov otec jasný cieľ – špecializovať sa na intervenčnú kardiológiu. Keďže Bratislava v tom čase neponúkala vhodné podmienky, rozhodol sa odísť do Prahy. Rodina istý čas fungovala oddelene, no keď mal Jakub tri roky, všetci sa presťahovali za otcom. Praha sa stala ich novým domovom.
S futbalom začínal v Meteore Praha, kde si ho všimli zástupcovia pražskej Slavie. Nasledoval prestup a odvtedy nosil na hrudi červenú hviezdu. Otec z neho chcel mať tenistu, no zvíťazil futbal. Najskôr hrával v ofenzíve, strieľal góly, až neskôr sa presunul do bránky.
Prešiel mládežou Meteoru a Slavie, chytal v mládežníckych výberoch i za B-tím v ČFL. Hosťoval v druholigovej Vlašimi, kde sa však výraznejšie nepresadil.
V januári 2022 odišiel do Jablonca, kde si pripísal tri ligové štarty, ďalších dvanásť zápasov odchytal za jablonecké béčko v ČFL. V lete 2023 prestúpil do pražskej Sparty. A dlho čakal na šancu.