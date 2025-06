ONLINE: Nemecko - Slovinsko dnes, EURO U21 2025 LIVE (skupina B)

Vážení futbaloví fanúšikovia. Vitajte pri sledovaní zápasu Majstrovstiev Európy do 21 rokov, v ktorom sa proti sebe postaví Nemecko a Slovinsko.



Nemci pred šampionátom zohrali dve prípravné stretnutia, konkrétne však ešte v marci. Najskôr si poradili so Slovenskom 1:0, zdolali o pár dní aj Španielsko 3:1.



Slovinci v prípave nedokázali zvíťaziť, pričom si odniesli remízu s Ukrajinou 1:1 a prehru s Fínskom 0:1. Na začiatku júna zohrali so slovenskou reprezentáciou stretnutie medzi zatvorenými dverami, pričom sa duel skončil remízou 2:2.