ONLINE: Fínsko - Ukrajina dnes, EURO U21 2025 LIVE (skupina D)

Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu ME hráčov do 21 rokov medzi Fínskom a Ukrajinou. Úvodný výkop v Košiciach je naplánovaný na 18:00.



Fínsku aktuálne patrí druhá postupová priečka s jedným bodom na konte. Fíni vo svojom úvodnom vystúpení predviedli veľmi dobrý výkon a takmer sa postarali o veľké prekvapenie. Nad Holandskom vyhrávali v 28. minúte 2:0, no svoje vedenie napokon neudržali. Holanďania dokázali v druhom dejstve vyrovnať na 2:2, pričom bod za remízu si zabezpečili až v nadstavenom čase.



Ukrajina je posledná štvrtá, svoj prvý duel na turnaji prehrala, aj keď zviedla veľmi zaujímavý súboj s Dánskom. Vyhrávala 1:0 aj 2:1, no Dáni zakaždým vyrovnali a napokon strelili aj víťazný gól, o ktorý sa v 85. minúte postaral Osula.