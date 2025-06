ONLINE: Anglicko - Holandsko dnes, EURO U21 2025 LIVE (semifinále)

Vážení futbaloví fanúšikovia. Vitajte pri sledovaní semifinálového zápasu Majstrovstiev Európy do 21 rokov, v ktorom sa proti sebe postaví Anglicko a Holandsko.



Angličania sa na turnaji prezentovali nepresvedčivou skupinovou časťou, keď po víťazstve 3:1 s Českom iba remizovali so Slovinskom 1:1 a podľahli Nemecku 1:2. V dôležitom štvrťfinálovom zápase však uspeli v repríze finále z roku 2023 proti Španielsku, pričom jedného z favoritov turnaja vyradili po výsledku 3:1.



Holanďania odštartovali so zaváhaním proti Fínsku 2:2, na ktoré nezareagovali ani v súboji s Dánskom. Ďalšiemu outsiderovi podľahli 1:2. V zápase o všetko si však poradili s Ukrajinou 2:0, čím si zabezpečili postup do vyraďovacej časti. Po bojovnom výkone napokon vyradili Portugalsko 1:0, ktoré nevyužilo výhodu o jedného hráča a taktiež možnosť zahrávania pokutového kopu.



Vzájomné zápasy hovoria v prospech holandského tímu, no predovšetkým sa väčšinou končia remízovým stavom. Naposledy sa spolu stretli v novembri minulého roka, keď sa duel skončil nerozhodne 1:1.