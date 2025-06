Takmer dokonalá jazda má smutný koniec. V Nemcoch ostalo veľké prázdno a málo hrdosti

BRATISLAVA. Nemeckým futbalovým reprezentantom chýbal len krôčik od dokonalého cyklu ME hráčov do 21 rokov .

Zásluhou Harveyho Elliotta a Omariho Hutchinsona viedli Angličania o dva góly už v 24. minúte. Nemecku následne skvelo vyšiel návrat do zápasu, keď pred odchodom do šatní znížil Nelson Weiper a po hodine hry si vynútil predĺženie Paul Nebel.

„Momentálne je tu veľké prázdno a málo hrdosti. Myslím si, že to bola neuveriteľná cesta, a preto je to také sklamanie. Bolo to fantastické obdobie,“ dodal stopér Tim Oermann.

Pozitívom zostáva aj odozva v Nemecku, ktorá bola viac než dobrá. „Samozrejme, trochu sme si to všimli, pretože všetci neustále používame sociálne siete. Fakt, že gratulácie prišli aj od národného A-tímu a ďalších veľkých hráčov, bola naozaj úžasný,“ zamyslel sa Reitz.

Zrak sa vo finále upieral na 23-ročného Woltemadeho, o ktorého má údajne záujem bundesligový šampión Bayern Mníchov.

„V prvom rade neviem, do akej miery je na tom niečo pravdy, ale nemalo to žiadny vplyv, pretože družstvo sa tým nezaoberalo. Nick tie veci vníma, ale rozprával som sa s ním a všetko bolo v poriadku. Mali sme naozaj zlý štart a to bol rozhodujúci faktor. Špekulácie v pozadí neboli ideálne, ale to nebol dôvod, prečo sme prehrali,“ uzavrel Di Salvo.

