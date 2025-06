ONLINE: Fínsko - Holandsko dnes, EURO U21 2025 LIVE (skupina D)

ME vo futbale hráčov do 21 rokov pokračujú dnes druhým hracím dňom. V skupine D v Košiciach proti sebe nastúpia Fínsko a Holandsko. Úvodný výkop je naplánovaný na 21:00.





NOMINÁCIA FÍNSKA:



Brankári: Lucas Bergström, Elmo Henriksson, Roope Paunio



Obrancovia: Tomas Galvez, Rony Jansson, Ville Koski, Samuli Miettinen, Dario Naamo, Matti Peltola, Kalle Wallius, Miska Ylitolva



Stredopoliari: Luka Hyryläinen, Otso Liimatta, Adam Marhiev, Niklas Pyyhtiä, Naatan Skyttä, Casper Terho, Santeri Väänänen, Leo Walta



Útočníci: Teemu Hytönen, Oiva Jukkola, Topi Keskinen, Juho Talvitie





NOMINÁCIA HOLANDSKA:



Brankári: Calvin Owen Harm Raatsie, Robin Roefs, Tristan Danique van den Heuvel



Obrancovia: Ryan Flamingo, Wouter Goes, Jorrel Hato, Neraysho Meritchio Kasanwirjo, Ian Maatsen, Bjorn Thomas Meijer, Devyne Fabian Jairo Rensch, Anass Salah-Eddine, Rav van den Berg



Stredopoliari: Ezechiel Banzuzi, Antoni-Djibu Milambo, Youri Peter Regeer, Kenneth Taylor, Luciano Valente



Útočníci: Noah Chidiebere Junior Anyanwu Ohio, Million Manhoef, Ernest Poku, Thom van Bergen, Ruben van Bommel, Myron van Brederode