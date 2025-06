ONLINE: Nemecko - Francúzsko dnes, EURO U21 2025 LIVE (semifinále)

Vážení futbaloví fanúšikovia. Vitajte pri sledovaní semifinálového zápasu Majstrovstiev Európy do 21 rokov, v ktorom sa proti sebe postaví Nemecko a Francúzsko.



Nemci zabojujú o účasť vo finále po tom, ako prežili štvrťfinálovú drámu s Talianskom. Napriek súperovým dvom červeným kartám a jednogólovému vedeniu sa vďaka zásahu Ambrosina pokračovalo v predĺžení. V ňom napokon o osude Nemcov rozhodol Rohl. Okrem toho sa nemecké mužstvo prezentovali víťazstvom v skupine, ktorú ovládli po triumfe so Slovinskom 3:0, Českom 4:2 a Anglickom 2:1.



Francúzi sa po úvodnej remíze s Portugalskom 0:0 už ďalej nevytrápili výsledkovo, keď zdolali Gruzínsko 3:2 a Poľsko 4:1. Štvrťfinálový súboj priniesol poriadnu drámu, keď museli doťahovať v záverečnej desaťminútovke jednogólový náskok. Napokon sa favoritovi podarilo duel otočiť a postúpiť do semifinále.



Obe mužstvá sa naposledy stretli v novembri minulého roka, keď stretnutie skončilo remízou 2:2. Z ďalších dvoch predchádzajúcich zápasov si po jednom víťazstve odniesli Francúzi (1:0) a jeden duel skončil ďalšou remízou 2:2.