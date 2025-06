ONLINE: Slovensko - Rumunsko dnes, EURO U21 2025 LIVE (skupina A)

Prajem pekný večer pri sledovaní posledného zápasu Slovenska na ME U21. V svojom poslednom vystúpení si to rozdajú s Rumunskom.



Rumunsko



Rumunskí futbalisti predvádzajú na šampionáte veľmi sympatické výkony, ale na svojom bodovom konte majú nulu. V prvom zápase proti Taliansku podali veľmi dobrý a bojový výkon, ale nedokázali premeniť pokutový kop a rovnako tak zahodili viacero gólových príležitostí a tak sa nemohli tešiť z bodového zisku. Proti Španielsku začali naozaj výborne. Dostali sa do vedenia zásluhou gólu Munteanua. Veľmi cenné vedenie držali až do 85. minúty, keď vyrovnával hráč Atheltica Bilbao Mikel Jauregizar. Za necelé dve minúty dokázali Španieli zápas otočiť. Druhý gól strelil Roberto Fernandez.



Slovensko



Zverenci Jaroslava Kentoša už nemajú šancu postúpiť do vyraďovacej časti. Po dvoch zápasoch nemajú na svojom konte ani jeden bod. V prvom zápase proti Španielsku k tomu boli veľmi blízko. Za stavu 2:2 inkasovali gól z rohového kopu v 90. minúte zásluhou Cesara Tarregu. Slováci nezačali zápas ideálne. Už v 18. minúte prehrávali 0:2. Začiatok druhého polčasu vyšiel Slovákom priam ideálne. Zásluhou gólov Samuela Kopáska a Tomáša Suslova dokázali stav zápasu vyrovnať. Ako už bolo spomínané záver zápasu im nevyšiel. Zápas proti Taliansku bol opäť mimoriadne vyrovnaný. Sokolíci inkasovali už v siedmej minúte z kopačky Cesare Casadeia a v zápase už žiadny iný gól nepadol.Z postupu do vyraďovacej časti sa teda radujú Taliani a Španieli.