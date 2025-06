V Bratislave sa ukázal nemecký velikán. Jedno jeho oko plakalo, druhé sa smialo

"Nechcel by som piť koktaily, ktoré som miešal na začiatku," priznal v rozhovore pre magazín Die Zeit.

V roku 2017 Thomas Tuchel šokoval, keď sa objavil na titulke tohto časopisu ako model. Je síce ekonóm, ale venuje sa inej vede. Rozoberá futbal do najmenšieho detailu.

„Šéf Anglicka Thomas Tuchel na tribúne reval a zvíjal sa nad vrcholmi a pádmi tohto finále,“ napísal denník Daily Mail. Aj on sledoval strhujúcu drámu.

Nemec Tuchel bol v Bratislave v službách Anglicka, lebo vedie ich národný tím. Nie výber do 21 rokov, ale áčko.

„Veľmi sa zaujíma o hráčov, je oddaný tímu do 21 rokov. Bol mi veľmi nápomocný, keď som vyberal káder," priznal tréner Anglicka U 21 Lee Carsley.

Získať s Angličanmi konečne veľkú trofej, na ktorú čakajú od roku 1966, keď sa stali majstrami sveta. Prvý aj poslednýkrát.

Kým výber Anglicka do 21 rokov európsky titul po dvoch rokoch obhájil, seniori na kontinentálnu trofej márne čakajú.

Všetko si hneď osvojili

„Vždy hovoríme o tom, akí sme hrdí na cestu od mládeže do 15 rokov až po seniorský tím. Sme veľmi prepojení. Máme jeden cieľ, a to podporovať seniorský tím. Je skvelé, že sme dosiahli úspech na úrovni hráčov do 21 rokov,“ vravel tréner Anglicka U 21 Lee Carsley.