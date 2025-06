ONLINE: Anglicko - Nemecko dnes, EURO U21 2025 LIVE (finále)

ME U21 sú na konci, čaká nás už len jeden zápas, finále, v ktorom proti sebe nastúpia Anglicko a Nemecko. Hrá sa na Tehelnom poli v Bratislave, úvodný výkop je naplánovaný na 21:00.



Oba tímy hrali v základnej B skupine. Nemecko ju vyhralo s deviatimi bodmi, ani raz nezaváhalo. Slovinsko zdolalo 3:0, Česko 4:2, Anglicko 2:1. Za Nemecko skórovali v prvom polčase Knauff a Weiper, Angličania v druhom polčase znížili zásluhou Scotta.



Angličania získali v základnej skupine 4 body. Na úvod vyhrali nad Českom 4:1, následne remizovali so Slovinskom 0:0, nasledovala spomínaná prehra s Nemeckom 1:2.



V štvrťfinále nastúpilo Nemecko proti Taliansku a zvíťazilo 3:2 po predĺžení, rozhodujúci gól strelil v 117. minúte Röhl. V semifinále Nemci zdolali Francúzov 3:0.



Anglicko si vo štvrťfinále zmeralo sily so Španielskom, ktoré zdolalo 3:1. V semifinále si poradilo s Holandskom výsledkom 2:1.