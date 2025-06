ONLINE: Portugalsko - Holandsko dnes, EURO U21 2025 LIVE (štvrťfinále)

Prajem pekný deň pri sledovaní prvého štvrťfinálového zápasu ME U21 medzi Portugalskom a Holandskom.



Portugalsko



Hráči Portugalska zvládli svoju základnú skupinu bez väčších problémov. Skončili na prvom mieste so ziskom 7 bodov a pozitívnym skóre 9:0. V prvom zápase na štadióne v Trenčíne remizovali vo výbornom zápase s Francúzskom 0:0. V druhom zápase si z chuti zastrieľali, keď Poľsku zasadili až 5 úderov. Posledný zápas proti Gruzínsku bol tiež v jasnej réžii Portugalcov. Zvíťazili jasne 5:0.



Holandsko



Holanďania sa na postup zo skupiny poriadne natrápili. Oveľa viac ako ich dnešný súper. Hneď v úvodnom zápase museli doháňa dvojgólové manko proti Fínsku. V zápase napokon získali bod za remízu 2:2. Gól strelili až v poslednej minúte riadneho hracieho času. Druhý zápas proti Dánsku im nevyšiel tiež podľa predstáv. Prehrali tesne 1:2. V poslednom zápase proti Ukrajine teda museli zabodovať naplno. Zvíťazili 2:0 a postúpili do vyraďovacej časti z druhého miesta.