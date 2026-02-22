Žreb semifinálových dvojíc v Slovnaft Cupe. Športový program na dnes (23. február)

Športový program na pondelok, 23. február
Futbal
- 14:00 žreb semifinále Slovnaft Cupu
- 18:30 ACF Fiorentina - Pisa SC, 26. kolo Serie A
- 20:45 FC Bologna - Udinese Calcio, 26. kolo Serie A
- 21:00 FC Everton - Manchester United, 27. kolo Premier League
- 21:00 Deportivo Alavés - FC Girona, 25. kolo La Ligy
Hokej
- 18:00 predkolo, prvé zápasy /na 2 víťazstvá/, play off Tipos SHL /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
Tenis
- Turnaje ATP v Dubaji, Santiagu a Acapulcu
- Turnaje WTA v Meride a Austine
Atletika
- 11:00 TK s účastníkmi výškarského mítingu TIPOS Banskobystrická latka
TV program: pondelok, 23. február
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.