Žreb semifinálových dvojíc v Slovnaft Cupe. Športový program na dnes (23. február)

Hráč Spartaku Trnava Idjessi Yethro Metsoko (93) počas osemfinálového zápasu Slovnaft Cupu medzi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava.
Hráč Spartaku Trnava Idjessi Yethro Metsoko (93) počas osemfinálového zápasu Slovnaft Cupu medzi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava. (Autor: © Matej Sagan / Sportnet 2026)
Sportnet|23. feb 2026 o 00:00
Pozrite si prehľad športových udalostí v pondelok, 23. februára. Aký je program dňa?

Športový program na pondelok, 23. február

Futbal

  • 14:00 žreb semifinále Slovnaft Cupu

  • 18:30 ACF Fiorentina - Pisa SC, 26. kolo Serie A
  • 20:45 FC Bologna - Udinese Calcio, 26. kolo Serie A

  • 21:00 FC Everton - Manchester United, 27. kolo Premier League

  • 21:00 Deportivo Alavés - FC Girona, 25. kolo La Ligy

Hokej

Tenis

  • Turnaje ATP v Dubaji, Santiagu a Acapulcu
  • Turnaje WTA v Meride a Austine

Atletika

  • 11:00 TK s účastníkmi výškarského mítingu TIPOS Banskobystrická latka
TV program: pondelok, 23. február
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ostatné športy

    Žreb semifinálových dvojíc v Slovnaft Cupe. Športový program na dnes (23. február)
    dnes 00:00
