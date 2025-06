ONLINE: Španielsko - Anglicko dnes, EURO U21 2025 LIVE (štvrťfinále)

Vítam Vás pri sledovaní štvrťfinálového zápasu ME U21 medzi Španielskom a Anglickom.



Španielsko



Španieli začali šampionát zápasom proti domácemu výberu Slovenska. Po výbornom začiatku, keď sa dostali do dvojgólového vedenia prišli problémy. Slovensko na začiatku druhé polčasu vyrovnalo a začal sa veľký boj o víťazstvo. Zverenci Santiho Deniu napokon dokázali streliť gól v 90. minúte zásluhou Tarregu. Druhý zápas odohrali proti Rumunsku. Po góle Rumuna Munteanua prehrávali Španieli takmer celý zápas. V poslednej desaťminútovke však zápas otočili a ďaľším trojbodovým zápisom si zaistili postup do vyraďovacej časti. V poslednom zápase o prvé mieste v skupine remizovali s Talianskom 1:1.



Anglicko



Zverenci Lee Carsleyho predvádzajú zatiaľ na šampionáte nevyrovnané výkony. Jediné víťazstvo zaknihovali hneď v úvodnom zápase, keď porazili český výber Jána Suchupárka 3:1. V druhom zápase po nemasnom a neslanom výkone remizovali so Slovinskom 0:0. V treťom zápase opäť nepredviedli ideálny výkon a prehrali s nemeckým výberom 1:2. Angličania obhajujú titul Majstrov Európy. Dnes to však budú mať v repríze posledného finále mimoriadne náročné.