Rysuje sa šláger či derby na východe. Slovnaft Cup spoznal dvojice semifinále

Fotka zo zápasu FC Košice - FC Tatran Prešov.
Fotka zo zápasu FC Košice - FC Tatran Prešov. (Autor: Facebook FC Tatran Prešov )
Sportnet, TASR|23. feb 2026 o 14:16
ShareTweet0

Prvé semifinálové zápasy sa odohrajú v polovici marca.

Futbalový Slovnaft spoznal možné dvojice semifinále prebiehajúceho ročníka 2025/26.

Víťaz štvrťfinálového súboja medzi MŠK Žilina a AS Trenčín sa v semifinále súťaže stretne s úspešnejším z dvojice FK Železiarne Podbrezová - FC Spartak Trnava.

Rozhodol o tom pondelkový žreb v sídle Slovenského futbalového zväzu (SFZ) v Bratislave.

Druhú semifinálovú dvojicu budú tvoriť úspešnejšie tímy zo súbojov FC Tatran Prešov - MFK Tatran Liptovský Mikuláš a FC Košice - FK DAC 1904 Dunajská Streda.

Úvodné zápasy sú na programe 17. a 18. marca, odvety sa uskutočnia 14. a 15. apríla.

Finále 57. ročníka súťaže sa uskutoční v piatok 1. mája na štadióne MŠK Žilina. Triumf z minulého roka obhajuje Spartak Trnava.

Žreb semifinále Slovnaft Cupu

víťaz štvrťfinále MŠK Žilina/AS Trenčín - víťaz štvrťfinále FK Železiarne Podbrezová/FC Spartak Trnava

víťaz štvrťfinále FC Tatran Prešov/MFK Tatran Liptovský Mikuláš - víťaz štvrťfinále FC Košice/FK DAC 1904 Dunajská Streda

VIDEO: Žreb semifinále Slovnaft Cupu

Slovnaft Cup - program štvrťfinále

03.03. 18:00
| Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 6.kolo - štvrťfinále
FK Železiarne Podbrezová
FK Železiarne Podbrezová
vs.
FC Spartak Trnava
FC Spartak Trnava
ZELPO Aréna Podbrezová (Podbrezová) | Podbrezová
03.03. 18:00
| Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 6.kolo - štvrťfinále
FK Železiarne Podbrezová
FK Železiarne Podbrezová
vs.
FC Spartak Trnava
FC Spartak Trnava
ZELPO Aréna Podbrezová (Podbrezová) | Podbrezová
04.03. 18:00
| Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 6.kolo - štvrťfinále
FC KOŠICE
FC KOŠICE
vs.
FK DAC 1904 Dunajská Streda
FK DAC 1904 Dunajská Streda
Košická futbalová aréna (KFA) (Košice - Staré Mesto) | Košice - Staré Mesto
04.03. 18:00
| Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 6.kolo - štvrťfinále
FC KOŠICE
FC KOŠICE
vs.
FK DAC 1904 Dunajská Streda
FK DAC 1904 Dunajská Streda
Košická futbalová aréna (KFA) (Košice - Staré Mesto) | Košice - Staré Mesto
10.03. 18:00
| Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 6.kolo - štvrťfinále
MŠK Žilina
MŠK Žilina
vs.
AS Trenčín
AS Trenčín
MŠK Žilina (Žilina) | Žilina
10.03. 18:00
| Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 6.kolo - štvrťfinále
MŠK Žilina
MŠK Žilina
vs.
AS Trenčín
AS Trenčín
MŠK Žilina (Žilina) | Žilina
11.03. 18:00
| Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 6.kolo - štvrťfinále
FC TATRAN Prešov
FC TATRAN Prešov
vs.
FC TATRAN Prešov
FC TATRAN Prešov
11.03. 18:00
| Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 6.kolo - štvrťfinále
FC TATRAN Prešov
FC TATRAN Prešov
vs.
MFK Tatran Liptovský Mikuláš
MFK Tatran Liptovský Mikuláš
FC Tatran Prešov (Prešov) | Prešov

Slovensko

    V Beluši (1:1) bol autorom otváracieho gólu Peter Vavruš (18), ktorý prišiel do Častkoviec za bratom Damiánom Vavrušom.
    V Beluši (1:1) bol autorom otváracieho gólu Peter Vavruš (18), ktorý prišiel do Častkoviec za bratom Damiánom Vavrušom.
    Jeseň vlani a teraz ako noc a deň. Od štvrtého miesta ich delilo šesť minút
    Marián Dragúň|dnes 15:10
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Rysuje sa šláger či derby na východe. Slovnaft Cup spoznal dvojice semifinále