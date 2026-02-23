Rysuje sa šláger či derby na východe. Slovnaft Cup spoznal dvojice semifinále

Futbalový Slovnaft spoznal možné dvojice semifinále prebiehajúceho ročníka 2025/26.
Víťaz štvrťfinálového súboja medzi MŠK Žilina a AS Trenčín sa v semifinále súťaže stretne s úspešnejším z dvojice FK Železiarne Podbrezová - FC Spartak Trnava.
Rozhodol o tom pondelkový žreb v sídle Slovenského futbalového zväzu (SFZ) v Bratislave.
Druhú semifinálovú dvojicu budú tvoriť úspešnejšie tímy zo súbojov FC Tatran Prešov - MFK Tatran Liptovský Mikuláš a FC Košice - FK DAC 1904 Dunajská Streda.
Úvodné zápasy sú na programe 17. a 18. marca, odvety sa uskutočnia 14. a 15. apríla.
Finále 57. ročníka súťaže sa uskutoční v piatok 1. mája na štadióne MŠK Žilina. Triumf z minulého roka obhajuje Spartak Trnava.
Žreb semifinále Slovnaft Cupu
víťaz štvrťfinále MŠK Žilina/AS Trenčín - víťaz štvrťfinále FK Železiarne Podbrezová/FC Spartak Trnava
víťaz štvrťfinále FC Tatran Prešov/MFK Tatran Liptovský Mikuláš - víťaz štvrťfinále FC Košice/FK DAC 1904 Dunajská Streda
VIDEO: Žreb semifinále Slovnaft Cupu
Slovnaft Cup - program štvrťfinále
