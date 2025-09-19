    Chladoňová zabojuje o medailu v pretekoch aj časovke. Program a výsledky na MS v cyklistike 2025

    19. sep 2025 o 07:00
    Pozrite si program a výsledky na MS v cyklistike 2025. Nomináciu Slovenska tvorí 8 cyklistov.

    BRATISLAVA. MS v cyklistike sa v roku 2025 konajú od 21. do 28. septembra a uskutočnia sa v Rwande v okolí hlavného a najväčšieho mesta krajiny Kigali.

    Pôjde o vôbec prvé majstrovstvá sveta na africkom kontinente.

    Organizátori pripravili náročné trate s krátkymi, no početnými stúpaniami. Hlavná kategória mužov absolvuje na 271 km až 6096 výškových metrov.

    Na šampionáte sa predstaví 8 Slovákov, z toho tri ženy a piati muži.

    Z juniorov bude Slovensko reprezentovať iba Jakub Pastva, ktorý bude štartovať v časovke aj pretekoch s hromadným štartom.

    Obe disciplíny pôjdu v kategóriách U23 Viktória Chladoňová so Sofiou Ungerovou a Matthias Schwarzbacher s Adamom Grosom.

    Dvojnásobná účastníčka OH Nora Jenčušová má v seniorskej kategórii pred sebou takisto dva štarty, no Svrček bude v Rwande štartovať len v hromadných pretekoch, rovnako aj Samuel Novák v kategórii do 23 rokov.

    Na MS sa nezúčastní momentálne najlepší slovenský pretekár Lukáš Kubiš.

    Okrem pretekov s hromadným štartom či individuálnych časoviek bude súčasťou majstrovstiev aj časovka družstiev zmiešaných štafiet.

    MS v cyklistike si budete môcť pozrieť so slovenským komentárom na stanici STVR Šport, podujatie však vysiela aj Eurosport 1 a 2.

    Pozrite si program, nomináciu Slovenska a výsledky na MS v cyklistike 2025.

    Šport
    TV Program: MS v cyklistike 2025
    Nominácia Slovenska na MS v cyklistike 2025

    Časovka:

    • Juniori: Jakub Pastva
    • Ženy do 23 rokov: Viktória Chladoňová, Sofia Ungerová
    • Muži do 23 rokov: Matthias Schwarzbacher, Adam Gros
    • Ženy elite: Nora Jenčušová

    Preteky s hromadným štartom:

    • Juniori: Jakub Pastva
    • Ženy do 23 rokov: Viktória Chladoňová, Sofia Ungerová
    • Muži do 23 rokov: Matthias Schwarzbacher, Adam Gros, Samuel Novák
    • Ženy elite: Nora Jenčušová
    • Muži elite: Martin Svrček

    Kompletný program MS v cyklistike 2025

    Nedeľa 21. september:

    Čas

    Disciplína

    Dĺžka

    Detail

    10:10

    Časovka - Ženy Elite

    36,2 km


    13:45

    Časovka - Muži Elite

    47,8 km


    Pondelok 22. september:

    Čas

    Disciplína

    Dĺžka

    Detail

    10:30

    Časovka - Ženy U23

    36,2 km


    13:35

    Časovka - Muži U23

    36,2 km


    Utorok 23. september:

    Čas

    Disciplína

    Dĺžka

    Detail

    10:45

    Časovka - Juniorky

    13,5 km


    14:00

    Časovka - Juniori

    22,8 km

    Streda 24. september:

    Čas

    Disciplína

    Dĺžka

    Detail

    12:30

    Časovka - Zmiešaná štafeta

    40,3 km


    Štvrtok 25. september:

    Čas

    Disciplína

    Dĺžka

    Detail

    13:05

    Preteky s hromadným štartom - Ženy U23

    154,1 km


    Piatok 26. september:

    Čas

    Disciplína

    Dĺžka

    Detail

    8:00

    Preteky s hromadným štartom - Juniori

    127,2 km


    12:00

    Preteky s hromadným štartom - Muži U23

    168,4 km

    Sobota 27. september:

    Čas

    Disciplína

    Dĺžka

    Detail

    8:20

    Preteky s hromadným štartom - Juniorky

    70,0 km


    12:05

    Preteky s hromadným štartom - Ženy Elite

    154,1  km

    Nedeľa 28. september:

    Čas

    Disciplína

    Dĺžka

    Detail

    9:45

    Preteky s hromadným štartom - Muži Elite 

    271,1 km


    dnes 07:00
