Chladoňová zabojuje o medailu v pretekoch aj časovke. Program a výsledky na MS v cyklistike 2025

BRATISLAVA. MS v cyklistike sa v roku 2025 konajú od 21. do 28. septembra a uskutočnia sa v Rwande v okolí hlavného a najväčšieho mesta krajiny Kigali.
Pôjde o vôbec prvé majstrovstvá sveta na africkom kontinente.
Organizátori pripravili náročné trate s krátkymi, no početnými stúpaniami. Hlavná kategória mužov absolvuje na 271 km až 6096 výškových metrov.
Na šampionáte sa predstaví 8 Slovákov, z toho tri ženy a piati muži.
Z juniorov bude Slovensko reprezentovať iba Jakub Pastva, ktorý bude štartovať v časovke aj pretekoch s hromadným štartom.
Obe disciplíny pôjdu v kategóriách U23 Viktória Chladoňová so Sofiou Ungerovou a Matthias Schwarzbacher s Adamom Grosom.
Dvojnásobná účastníčka OH Nora Jenčušová má v seniorskej kategórii pred sebou takisto dva štarty, no Svrček bude v Rwande štartovať len v hromadných pretekoch, rovnako aj Samuel Novák v kategórii do 23 rokov.
Na MS sa nezúčastní momentálne najlepší slovenský pretekár Lukáš Kubiš.
Okrem pretekov s hromadným štartom či individuálnych časoviek bude súčasťou majstrovstiev aj časovka družstiev zmiešaných štafiet.
MS v cyklistike si budete môcť pozrieť so slovenským komentárom na stanici STVR Šport, podujatie však vysiela aj Eurosport 1 a 2.
Pozrite si program, nomináciu Slovenska a výsledky na MS v cyklistike 2025.
Nominácia Slovenska na MS v cyklistike 2025
Časovka:
- Juniori: Jakub Pastva
- Ženy do 23 rokov: Viktória Chladoňová, Sofia Ungerová
- Muži do 23 rokov: Matthias Schwarzbacher, Adam Gros
- Ženy elite: Nora Jenčušová
Preteky s hromadným štartom:
- Juniori: Jakub Pastva
- Ženy do 23 rokov: Viktória Chladoňová, Sofia Ungerová
- Muži do 23 rokov: Matthias Schwarzbacher, Adam Gros, Samuel Novák
- Ženy elite: Nora Jenčušová
- Muži elite: Martin Svrček
Kompletný program MS v cyklistike 2025
Nedeľa 21. september:
Čas
Disciplína
Dĺžka
Detail
10:10
Časovka - Ženy Elite
36,2 km
13:45
Časovka - Muži Elite
47,8 km
Pondelok 22. september:
Čas
Disciplína
Dĺžka
Detail
10:30
Časovka - Ženy U23
36,2 km
13:35
Časovka - Muži U23
36,2 km
Utorok 23. september:
Čas
Disciplína
Dĺžka
Detail
10:45
Časovka - Juniorky
13,5 km
14:00
Časovka - Juniori
22,8 km
Streda 24. september:
Čas
Disciplína
Dĺžka
Detail
12:30
Časovka - Zmiešaná štafeta
40,3 km
Štvrtok 25. september:
Čas
Disciplína
Dĺžka
Detail
13:05
Preteky s hromadným štartom - Ženy U23
154,1 km
Piatok 26. september:
Čas
Disciplína
Dĺžka
Detail
8:00
Preteky s hromadným štartom - Juniori
127,2 km
12:00
Preteky s hromadným štartom - Muži U23
168,4 km
Sobota 27. september:
Čas
Disciplína
Dĺžka
Detail
8:20
Preteky s hromadným štartom - Juniorky
70,0 km
12:05
Preteky s hromadným štartom - Ženy Elite
154,1 km
Nedeľa 28. september:
Čas
Disciplína
Dĺžka
Detail
9:45
Preteky s hromadným štartom - Muži Elite
271,1 km