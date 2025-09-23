Najväčšia favoritka medailu v časovke nezískala. Titul medzi juniorkami putuje do Holandska

MS v cyklistike 2025
Individuálna časovka junioriek (18,3 km) - výsledky:
1.
Megan Arensová
Holandsko
25:47,41 min
2.
Paula Ostizová Tacová
Španielsko
+ 35,30 s
3.
Oda Aune Gissingerová
Nórsko
+ 37,54 s
4.
Roos Mullerová
Holandsko
+ 47,51 s
5.
Erin Boothmanová
Veľká Británia
+ 48,69 s
6.
Sidney Swierengaová
Kanada
+ 53,73 s
KIGALI. Holandská cyklistka Megan Arensová získala zlatú medailu v individuálnej časovke junioriek na majstrovstvách sveta v Rwande.
Na 18,3 kilometrov dlhej trase najlepšie zvládla záverečné stúpanie a prišla do cieľa za 25:47,41 minúty.
VIDEO: Záver časovky Megan Arensovej
Druhá Španielka Paula Ostizová zaostala o 35,30 sekundy a získala pre krajinu prvú medailu na MS.
Na čele sa dlho držala napokon bronzová Oda Aune Gissingerová z Nórska, takisto išlo o premiérovú medailu pre severskú krajinu.
Po problémoch na záverečnom kopci nezískala cenný kov najväčšia favoritka Britka Erin Boothmanová. Slovensko medzi juniorkami nemalo v Kigali zastúpenie.