    Najväčšia favoritka medailu v časovke nezískala. Titul medzi juniorkami putuje do Holandska

    Holanďanka Megan Arensová na stupni víťazov.
    Holanďanka Megan Arensová na stupni víťazov. (Autor: TASR/Pool Photo via AP)
    TASR|23. sep 2025 o 13:23
    ShareTweet0

    Holandská cyklistka triumfovala s náskokom cez 35 sekúnd.

    MS v cyklistike 2025

    Individuálna časovka junioriek (18,3 km) - výsledky:

    1.

    Megan Arensová

    Holandsko

    25:47,41 min

    2.

    Paula Ostizová Tacová

    Španielsko

    + 35,30 s

    3.

    Oda Aune Gissingerová

    Nórsko

    + 37,54 s

    4.

    Roos Mullerová

    Holandsko

    + 47,51 s

    5.

    Erin Boothmanová

    Veľká Británia

    + 48,69 s

    6.

    Sidney Swierengaová

    Kanada

    + 53,73 s

    KIGALI. Holandská cyklistka Megan Arensová získala zlatú medailu v individuálnej časovke junioriek na majstrovstvách sveta v Rwande.

    Na 18,3 kilometrov dlhej trase najlepšie zvládla záverečné stúpanie a prišla do cieľa za 25:47,41 minúty.

    VIDEO: Záver časovky Megan Arensovej

    Druhá Španielka Paula Ostizová zaostala o 35,30 sekundy a získala pre krajinu prvú medailu na MS.

    Na čele sa dlho držala napokon bronzová Oda Aune Gissingerová z Nórska, takisto išlo o premiérovú medailu pre severskú krajinu.

    Po problémoch na záverečnom kopci nezískala cenný kov najväčšia favoritka Britka Erin Boothmanová. Slovensko medzi juniorkami nemalo v Kigali zastúpenie.

    Cyklistika

    Cyklistika

    Holanďanka Megan Arensová na stupni víťazov.
    Holanďanka Megan Arensová na stupni víťazov.
    Najväčšia favoritka medailu v časovke nezískala. Titul medzi juniorkami putuje do Holandska
    dnes 13:23
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»Najväčšia favoritka medailu v časovke nezískala. Titul medzi juniorkami putuje do Holandska