Opäť nedali nikomu šancu. Austrálski cyklisti obhájili na MS titul

MS v cyklistike 2025
Výsledky tímovej časovky mix (Kigali - Kigali, 41,8 km):
1.
Austrália
Michael Matthews, Lucas Plapp, Jay Vine, Brodie Chapmanová, Amanda Sprattová, Felicity Wilsonová-Haffendenová
54:30 min
2.
Francúzsko
Bruno Armirail, Paul Seixas, Pavel Sivakov, Cedrine Kerbaolová, Juliette Labousová, Maeva Squibanová
+ 5 s
3.
Švajčiarsko
Jan Christen, Stefan Küng, Mauro Schmid, Jasmin Liechtiová, Marlen Reusserová, Noemi Rüggová
+ 10 s
KIGALI. Cyklisti Austrálie obhájili titul v časovke miešaných tímov na MS vo Rwande.
Šestica Michael Matthews, Lucas Plapp, Jay Vine, Brodie Chapmanová, Amanda Sprattová a Felicity Wilsonová-Haffendenová mala v cieli náskok päť sekúnd pred Francúzmi.
Bronz získali s mankom desiatich sekúnd Švajčiari. Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.