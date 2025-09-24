    Opäť nedali nikomu šancu. Austrálski cyklisti obhájili na MS titul

    Austrálski cyklisti.
    Austrálski cyklisti. (Autor: TASR/AP)
    TASR|24. sep 2025 o 17:43
    Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.

    MS v cyklistike 2025

    Výsledky tímovej časovky mix (Kigali - Kigali, 41,8 km):

    1.

    Austrália

    Michael Matthews, Lucas Plapp, Jay Vine, Brodie Chapmanová, Amanda Sprattová, Felicity Wilsonová-Haffendenová

    54:30 min

    2.

    Francúzsko

    Bruno Armirail, Paul Seixas, Pavel Sivakov, Cedrine Kerbaolová, Juliette Labousová, Maeva Squibanová

    + 5 s

    3.

    Švajčiarsko

    Jan Christen, Stefan Küng, Mauro Schmid, Jasmin Liechtiová, Marlen Reusserová, Noemi Rüggová

    + 10 s

    KIGALI. Cyklisti Austrálie obhájili titul v časovke miešaných tímov na MS vo Rwande.

    Šestica Michael Matthews, Lucas Plapp, Jay Vine, Brodie Chapmanová, Amanda Sprattová a Felicity Wilsonová-Haffendenová mala v cieli náskok päť sekúnd pred Francúzmi.

    Bronz získali s mankom desiatich sekúnd Švajčiari. Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.

    Cyklistika

    dnes 17:43
