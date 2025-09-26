    Jediný Slovák preteky nedokončil. O zlate rozhodol útok v záverečných kilometroch

    Harry Hudson.
    Harry Hudson. (Autor: TASR/AP)
    TASR|26. sep 2025 o 11:49
    Už v prvých okruhoch silné tímy roztrhali štartové pole.

    MS v cyklistike 2025

    Výsledky pretekov juniorov (Kigali - Kigali, 119,3 km):

    1.

    Harry Hudson

    Veľká Británia

    2:55:19 h

    2.

    Johan Blanc

    Francúzsko

    + 16 s

    3.

    Janek Jackowiak

    Poľsko

    + 16 s

    4.

    Max Hinds

    Veľká Británia

    + 22 s

    5.

    Matthews Peace

    Veľká Británia

    + 24 s

    6.

    Edouard Claisse

    Belgicko

    + 24 s

    Jakub Pastva

    Slovensko

    nedokončil

    KIGALI. Britský cyklista Harry Hudson získal na majstrovstvách sveta v Rwande zlatú medailu v cestných pretekoch s hromadným štartom v kategórii juniorov.

    Na náročnej 119,3 km dlhej trase v Kigali slávil víťazstvo po 36 kilometrovom sóle, druhý Johan Blanc z Francúzska a tretí Poliak Janek Jackowiak za ním zaostali o 16 sekúnd. Jediný slovenský zástupca Jakub Pastva preteky nedokončil.

    Juniori absolvovali rovnakú trasu ako pretekárky do 23 rokov, čakalo ich osem kopcovitých okruhov s náročnými stúpaniami na Côte de Kimihurura (1,3 km, 6,3 %) a Côte de Kigali Golf (0,8 km, 8,1 %).

    Už v prvých okruhoch silné tímy roztrhali štartové pole, ktoré sa tak zredukovalo na serióznych uchádzačov o najlepšie priečky.

    Ataky Američana Beckhama Drakea ešte nepriniesli úspech, rozhodujúci útok predviedol až Hudson.

    Približne 36 km pred páskou nedokázal na jeho nástup nikto zareagovať a Brit si vybudoval náskok, ktorý sa v ďalších 10 kilometroch postupne navýšil až na 45 sekúnd.

    Hudson z neho síce postupne strácal, ale napokon svoj únik dotiahol do víťazného konca a získal vytúžený dúhový dres. Súboj o striebro vyhral Blanc pred Jackowiakom.

    Cyklistika

    dnes 11:49
