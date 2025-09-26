Jediný Slovák preteky nedokončil. O zlate rozhodol útok v záverečných kilometroch

MS v cyklistike 2025
Výsledky pretekov juniorov (Kigali - Kigali, 119,3 km):
1.
Harry Hudson
Veľká Británia
2:55:19 h
2.
Johan Blanc
Francúzsko
+ 16 s
3.
Janek Jackowiak
Poľsko
+ 16 s
4.
Max Hinds
Veľká Británia
+ 22 s
5.
Matthews Peace
Veľká Británia
+ 24 s
6.
Edouard Claisse
Belgicko
+ 24 s
Jakub Pastva
Slovensko
nedokončil
KIGALI. Britský cyklista Harry Hudson získal na majstrovstvách sveta v Rwande zlatú medailu v cestných pretekoch s hromadným štartom v kategórii juniorov.
Na náročnej 119,3 km dlhej trase v Kigali slávil víťazstvo po 36 kilometrovom sóle, druhý Johan Blanc z Francúzska a tretí Poliak Janek Jackowiak za ním zaostali o 16 sekúnd. Jediný slovenský zástupca Jakub Pastva preteky nedokončil.
Juniori absolvovali rovnakú trasu ako pretekárky do 23 rokov, čakalo ich osem kopcovitých okruhov s náročnými stúpaniami na Côte de Kimihurura (1,3 km, 6,3 %) a Côte de Kigali Golf (0,8 km, 8,1 %).
Už v prvých okruhoch silné tímy roztrhali štartové pole, ktoré sa tak zredukovalo na serióznych uchádzačov o najlepšie priečky.
Ataky Američana Beckhama Drakea ešte nepriniesli úspech, rozhodujúci útok predviedol až Hudson.
Približne 36 km pred páskou nedokázal na jeho nástup nikto zareagovať a Brit si vybudoval náskok, ktorý sa v ďalších 10 kilometroch postupne navýšil až na 45 sekúnd.
Hudson z neho síce postupne strácal, ale napokon svoj únik dotiahol do víťazného konca a získal vytúžený dúhový dres. Súboj o striebro vyhral Blanc pred Jackowiakom.