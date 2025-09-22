    Chladoňová získala na MS ďalšiu medailu. V časovke nestačila iba na súperku z inej ligy

    Viktória Chladoňová skončila druhá v časovke U23 na MS v cyklistike 2025.
    Miroslav Kováčik|22. sep 2025 o 12:38
    Viktória Chladoňová nadviazala na minuloročný úspech.

    MS v cyklistike 2025

    Výsledky časovky žien do 23 rokov (Kigali - Kigali, 22,6 km):

    1.

    Zoe Bäckstedtová

    Veľká Británia

    30:56 min

    2.

    Viktória Chladoňová

    Slovensko

    + 1:50 min

    3.

    Federica Venturelliová

    Taliansko

    + 2:11 min

    4.

    Felicity Wilsonová-Haffendenová

    Austrália

    + 2:21 min

    5.

    Alena Ivančenková

    Rusko

    + 2:22 min

    6.

    Millie Couzensová

    Veľká Británia

    + 2:37 min

    24.

    Sofia Ungerová

    Slovensko

    + 5:13 min

    KIGALI. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová získala striebornú medailu v časovke žien do 23 rokov na svetovom šampionáte v Kigali.

    Nadviazala tým na úspešné vlaňajšie vystúpenie z MS v Zürichu, kde získala cenný kov rovnakého lesku, no ešte v juniorskej kategórii.

    V hlavnom meste afrického štátu Rwanda zašla 22,6 km dlhú časovku priemernou rýchlosťou 41,4 km/h a dlho sedela v kresle pre priebežnú líderku.

    Napokon ju predstihla len britská šampiónka Zoe Bäckstedtová, ktorá potvrdila úlohu najväčšej favoritky. Špecialistka na časovky bola najrýchlejšia na všetkých medzičasoch a Chladoňovú zdolala o takmer dve minúty.

    Slovenská cyklistka tímu Visma-Lease a Bike si výborne rozložila sily na zvlnenej trati, ktorá obsahovala tri kratšie, no prudké stúpania. Kopec Kimihurura sa dokonca išiel po dlažobných kockách.

    Na snímke slovenská cyklistka Viktória Chladoňová počas časovky jednotlivcov v kategórii žien do 23 rokov (22,6 km) na MS v cestnej cyklistike v meste Kigali 22. septembra 2025.
    Na snímke slovenská cyklistka Viktória Chladoňová (vľavo) počas časovky jednotlivcov v kategórii žien do 23 rokov (22,6 km) na MS v cestnej cyklistike v meste Kigali 22. septembra 2025.
    Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová počas MS v Rwande 2025.
    Viktória Chladoňová skončila druhá v časovke U23 na MS v cyklistike 2025.
    Na snímke slovenská cyklistka Viktória Chladoňová počas časovky jednotlivcov v kategórii žien do 23 rokov (22,6 km) na MS v cestnej cyklistike v meste Kigali 22. septembra 2025

    Po ňom sa stúpalo až do cieľa, kde viaceré pretekárky trpeli.

    Na druhom medzičase bola Chladoňová štvrtá, ale v záverečnom úseku bola lepšia než bronzová Talianka Federica Venturelliová či Felicity Wilsonová-Haffendenová, ktorá napokon skončila bez medaily.

    Austrálčanka mala pred záverečným úsekom na Chladoňovú výrazný 33-sekundový náskok, ale napokon za ňou zaostala o vyše pol minúty.

    Premiéru v kategórii U23 si na MS odkrútila aj Slovenka Sofia Ungerová, ktorá finišovala na 24. mieste so stratou vyše piatich minút na Bäckstedtovú.

    Pre stále len 20-ročnú Britku je to už ôsmy titul majsterky sveta. Štyri získala v cestnej cyklistike a rovnako štyri v cyklokrose.

    V kategórii U23 má vo svojej zbierke dva dúhové dresy z cyklokrosu (2024, 2025) a v Kigali nadviazala na ceste na úspešné výkony z juniorskej kategórie. V nej si raz vyhrala časovku a dvakrát preteky s hromadným štartom.

    "Pred štartom som bola nervózna, čo je však pri pretekoch, akými sú majstrovská sveta prirodzené. Myslím si, že som to napokon dobre zvládla.

    Tie dve stúpania, ktoré sme museli zdolať, úplne vyčerpali nohy, ale musím povedať, že zjazdy boli celkom zábavné, keďže som mohla ísť veľmi rýchlo.

    Veľa pre mňa znamená, že som vyhrala juniorskú kategóriu aj U23. Snáď sa mi to nabudúce podarí aj v elite," povedala britská víťazka.

