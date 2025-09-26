    Schwarzbacher finišoval v prvej dvadsiatke. Z víťazstva sa radoval Talian

    Taliansky cyklista Mark Lorenzo Finn víťazí v pretekoch s hromadným štartom v kategórii mužov do 23 rokov na MS v cestnej cyklistike 2025.
    Taliansky cyklista Mark Lorenzo Finn víťazí v pretekoch s hromadným štartom v kategórii mužov do 23 rokov na MS v cestnej cyklistike 2025. (Autor: TASR/AP)
    TASR|26. sep 2025 o 16:47
    ShareTweet0

    Samuel Novák ani Adam Gross preteky nedokončili.

    MS v cyklistike 2025

    Výsledky pretekov cyklistov do 23 rokov (Kigali - Kigali, 165 km):

    1.

    Lorenzo Finn

    Taliansko

    3:57:27 h

    2.

    Jan Huber

    Švajčiarsko

    + 31 s

    3.

    Marco Schrettl

    Rakúsko

    + 1:13 min

    4.

    Hector Alvarez

    Španielsko

    + 1:38 min

    5.

    Mateusz Gajdulewicz

    Poľsko

    + 1:42 min

    6.

    Pau Marti

    Španielsko

    + 2:22 min

    19.

    Matthias Schwarzbacher

    Slovensko

    + 8:20 min


    Samuel Novák

    Slovensko

    nedokončil

    Adam Gross

    Slovensko

    nedokončil

    KIGALI. Taliansky cyklista Lorenzo Finn získal na majstrovstvách sveta v Rwande zlatú medailu v cestných pretekoch s hromadným štartom v kategórii do 23 rokov.

    Na náročnej 165 km dlhej kopcovitej trati v Kigali slávil víťazstvo, keď sa utrhol sedem kilometrov pred cieľom.

    Druhý bol Švajčiar Jan Huber a tretí Marco Schrettl z Rakúska. Z trojice Slovákov dokončil ako jediný Matthias Schwarzbacher, a to na devätnástom mieste.

    Na štart sa postavilo 118 jazdcov, medzi nimi aj traja Slováci. Náročný profil trate v Rwande preveril pelotón od úvodných kilometrov a bolo zrejmé, že viacerí cyklisti budú postupne odpadávať.

    Slovenskí reprezentanti nastúpili so zdravotnými problémami z uplynulých dní, čo sa prejavilo aj na ich výkonnosti.

    Samuel Novák nedokončil preteky, keď odstúpil už v treťom z jedenástich okruhov. Jeho krajan Adam Gross sa udržal o niečo dlhšie, ale odpadol v šiestom kole.

    Schwarzbacher sa držal v úvode vzadu so svojimi krajanmi a v piatom kole sa dokázal posunúť vyššie, aby nestratil kontakt.

    O dva okruhy neskôr bol v druhej skupine, ktorá mala 45-sekundový náskok pred zvyškom pelotónu.

    Následne stratil kontakt, jazdil osamotene, no úspešne zvládol boj o top 20 a na Finna mal manko 8:20 minúty.

    O rozhodujúci únik sa postarala skupina, z ktorej sa pred cieľom osamostatnila dvojica Finn a Huber. V závere mal viac síl Finn, ktorý nastúpil sedem kilometrov pred cieľom a prišiel si po titul majstra sveta v kategórii do 23 rokov.

    Rok po tom ako získal svetový titul medzi juniormi. Výkon Hubera bol prekvapením, keďže doteraz nepatril medzi absolútnu špičku.

    Bronz Schrettla potvrdil silu pretekárov z alpských krajín, ktorí dokázali najlepšie zvládnuť ťažký profil rwandskej trate.

    „Je to presne po roku a je to neuveriteľné. Ľudia boli neskutoční a v posledných kilometroch mi znelo v hlave ich povzbudzovanie. Na štarte sme chceli vidieť, čo urobia Belgičania a snažili sme sa ušetriť nejakú energiu.

    Trpel som, trpeli aj tímoví kolegovia, ale na konci sa mi podarilo zaútočiť, tím sa o nás dobre staral. Vedel som, že v šprinte by som mohol s Huberom prehrať, a preto som chcel prísť do cieľa sám,“ povedal Finn po pretekoch.

    Cyklistika

    Cyklistika

    Ilustračná fotografia.
    Ilustračná fotografia.
    Prezident UCI odmieta vylúčiť Izrael z cyklistických podujatí. Odsúdil španielskeho premiéra
    dnes 16:57
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»Schwarzbacher finišoval v prvej dvadsiatke. Z víťazstva sa radoval Talian