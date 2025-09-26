Schwarzbacher finišoval v prvej dvadsiatke. Z víťazstva sa radoval Talian

MS v cyklistike 2025
Výsledky pretekov cyklistov do 23 rokov (Kigali - Kigali, 165 km):
1.
Lorenzo Finn
Taliansko
3:57:27 h
2.
Jan Huber
Švajčiarsko
+ 31 s
3.
Marco Schrettl
Rakúsko
+ 1:13 min
4.
Hector Alvarez
Španielsko
+ 1:38 min
5.
Mateusz Gajdulewicz
Poľsko
+ 1:42 min
6.
Pau Marti
Španielsko
+ 2:22 min
19.
Matthias Schwarzbacher
Slovensko
+ 8:20 min
Samuel Novák
Slovensko
nedokončil
Adam Gross
Slovensko
nedokončil
KIGALI. Taliansky cyklista Lorenzo Finn získal na majstrovstvách sveta v Rwande zlatú medailu v cestných pretekoch s hromadným štartom v kategórii do 23 rokov.
Na náročnej 165 km dlhej kopcovitej trati v Kigali slávil víťazstvo, keď sa utrhol sedem kilometrov pred cieľom.
Druhý bol Švajčiar Jan Huber a tretí Marco Schrettl z Rakúska. Z trojice Slovákov dokončil ako jediný Matthias Schwarzbacher, a to na devätnástom mieste.
Na štart sa postavilo 118 jazdcov, medzi nimi aj traja Slováci. Náročný profil trate v Rwande preveril pelotón od úvodných kilometrov a bolo zrejmé, že viacerí cyklisti budú postupne odpadávať.
Slovenskí reprezentanti nastúpili so zdravotnými problémami z uplynulých dní, čo sa prejavilo aj na ich výkonnosti.
Samuel Novák nedokončil preteky, keď odstúpil už v treťom z jedenástich okruhov. Jeho krajan Adam Gross sa udržal o niečo dlhšie, ale odpadol v šiestom kole.
Schwarzbacher sa držal v úvode vzadu so svojimi krajanmi a v piatom kole sa dokázal posunúť vyššie, aby nestratil kontakt.
O dva okruhy neskôr bol v druhej skupine, ktorá mala 45-sekundový náskok pred zvyškom pelotónu.
Následne stratil kontakt, jazdil osamotene, no úspešne zvládol boj o top 20 a na Finna mal manko 8:20 minúty.
O rozhodujúci únik sa postarala skupina, z ktorej sa pred cieľom osamostatnila dvojica Finn a Huber. V závere mal viac síl Finn, ktorý nastúpil sedem kilometrov pred cieľom a prišiel si po titul majstra sveta v kategórii do 23 rokov.
Rok po tom ako získal svetový titul medzi juniormi. Výkon Hubera bol prekvapením, keďže doteraz nepatril medzi absolútnu špičku.
Bronz Schrettla potvrdil silu pretekárov z alpských krajín, ktorí dokázali najlepšie zvládnuť ťažký profil rwandskej trate.
„Je to presne po roku a je to neuveriteľné. Ľudia boli neskutoční a v posledných kilometroch mi znelo v hlave ich povzbudzovanie. Na štarte sme chceli vidieť, čo urobia Belgičania a snažili sme sa ušetriť nejakú energiu.
Trpel som, trpeli aj tímoví kolegovia, ale na konci sa mi podarilo zaútočiť, tím sa o nás dobre staral. Vedel som, že v šprinte by som mohol s Huberom prehrať, a preto som chcel prísť do cieľa sám,“ povedal Finn po pretekoch.