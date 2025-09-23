    Holandsko sa teší z double v časovke, oslavuje Mouris. Pastva skončil v piatej desiatke

    Michiel Mouris.
    Michiel Mouris. (Autor: SITA/AP)
    TASR|23. sep 2025 o 17:28
    Druhý skončil Ashlin Barry z USA.

    MS v cyklistike 2025

    Individuálna časovka juniorov (22,6 km) - výsledky:

    1.

    Michiel Mouris

    Holandsko

    29:07 min

    2.

    Ashlin Barry

    USA

    + 7 s

    3.

    Seff Van Kerckhove

    Belgicko

    + 9 s

    4.

    Beckam Drake

    USA

    + 14 s

    5.

    Max Hinds

    Veľká Británia

    + 19 s

    6.

    Roberto Capello

    Taliansko

    + 29 s

    42.

    Jakub Pastva

    Slovensko

    + 3:41 min

    KIGALI. Holandský cyklista Michiel Mouris triumfoval v individuálnej časovke juniorov na majstrovstvách sveta v Rwande.

    Na 22,6 km dlhej trase v okolí hlavného mesta Kigali dosiahol čas 29:07 minúty a o sedem sekúnd zdolal druhého Ashlina Barryho z USA.

    Bronzovú medailu získal Seff Van Kerckhove z Belgicka (+9). Slovenský reprezentant Jakub Pastva obsadil 42. miesto s mankom 3:41 min.

    Mouris k národnému a európskemu titulu pridal premiérový zo svetového šampionátu. Holanďan mal najrýchlejší druhý sektor a samotný finiš, zaznamenal priemernú rýchlosť 46,555 km/h.

    VIDEO: Dojazd Mourisa do cieľa

    V cieli zosadil z kresla vedúceho jazdca Van Kerckhoveho, neskôr sa medzi nich vklinil ešte Barry.

    „Je neskutočné tu zvíťaziť, bolo to veľmi náročné. Snažil som sa jazdiť konzervatívne, ale k cieľu bolo veľmi ďaleko, bol to ťažký boj,“ citoval víťaza portál cyclingweekly.com.

