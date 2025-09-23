Holandsko sa teší z double v časovke, oslavuje Mouris. Pastva skončil v piatej desiatke

MS v cyklistike 2025
Individuálna časovka juniorov (22,6 km) - výsledky:
1.
Michiel Mouris
Holandsko
29:07 min
2.
Ashlin Barry
USA
+ 7 s
3.
Seff Van Kerckhove
Belgicko
+ 9 s
4.
Beckam Drake
USA
+ 14 s
5.
Max Hinds
Veľká Británia
+ 19 s
6.
Roberto Capello
Taliansko
+ 29 s
42.
Jakub Pastva
Slovensko
+ 3:41 min
KIGALI. Holandský cyklista Michiel Mouris triumfoval v individuálnej časovke juniorov na majstrovstvách sveta v Rwande.
Na 22,6 km dlhej trase v okolí hlavného mesta Kigali dosiahol čas 29:07 minúty a o sedem sekúnd zdolal druhého Ashlina Barryho z USA.
Bronzovú medailu získal Seff Van Kerckhove z Belgicka (+9). Slovenský reprezentant Jakub Pastva obsadil 42. miesto s mankom 3:41 min.
Mouris k národnému a európskemu titulu pridal premiérový zo svetového šampionátu. Holanďan mal najrýchlejší druhý sektor a samotný finiš, zaznamenal priemernú rýchlosť 46,555 km/h.
VIDEO: Dojazd Mourisa do cieľa
V cieli zosadil z kresla vedúceho jazdca Van Kerckhoveho, neskôr sa medzi nich vklinil ešte Barry.
„Je neskutočné tu zvíťaziť, bolo to veľmi náročné. Snažil som sa jazdiť konzervatívne, ale k cieľu bolo veľmi ďaleko, bol to ťažký boj,“ citoval víťaza portál cyclingweekly.com.