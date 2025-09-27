Favoritky sa pozerali na seba a nič neurobili. MS v cyklistike majú šokujúcu víťazku

MS v cyklistike 2025
Výsledky pretekov žien elite (Kigali - Kigali, 164,6 km):
1.
Magdeleine Vallieresová
Kanada
4:34:48 h
2.
Niamh Fisherová-Blacková
Nový Zéland
+ 23 s
3.
Mavi Garcíaová
Španielsko
+ 27 s
4.
Elise Chabbeyová
Švajčiarsko
+ 41 s
5.
Riejanne Markusová
Holandsko
+ 57 s
6.
Antonia Niedermaierová
Nemecko
+ 1:17 min
7.
Demi Volleringová
Holandsko
+ 1:34 min
8.
Kimberley Le Courtová Pienaarová
Maurícius
+ 1:34 min
9.
Marlen Reusserová
Švajčiarsko
+ 1:34 min
10.
Katarzyna Niewiadomá Phinneyová
Poľsko
+ 1:34 min
KIGALI. Kanadská cyklistka Magdeleine Vallieresová sa stala šokujúcou víťazkou ženských pretekov elite na svetovom šampionáte v Kigali.
Pretekárka, ktorá mala na konte jedno profesionálne víťazstvo, nechýbala v rozhodujúcej selekcii a v záverečnom dlažobnom stúpaní bola najlepšia.
Kanada skôr počítala s medailou v kategórii U23, no Isabella Holmgrenová bola v strieborných pretekoch pre Viktóriu Chladoňovú iba šiesta.
Na druhom mieste skončila Niamh Fisherová-Blacková z Nového Zélandu a bronz získala 41-ročná španielska veteránka Mavi Garciáová.
Absolútne preteky nezvládli Francúzky, Talianky či Holanďanky.
Hlavné favoritky ako Pauline Ferrand-Prevotová, Demi Volleringová či Elisa Longová Borghiniová sa pozerali na seba a skončili ďaleko od medailových pozícii. Siedma Vollerinová finišovala s mankom 94 sekúnd.
Priebeh pretekov žien na MS v cyklistike
Na cyklistky čakalo celkovo 164,6 km na jedenástich okruhoch s dvoma stúpaniami na Cote de Kigali Golf (0,8 km, 8,1%) a Cote de Kimihurura (1,3 km, 6,2%). Celkovo museli zvládnuť 3676 výškových metrov.
V úvodnom kole sa išlo vo vysokom tempe, ktoré spôsobilo, že časť štartového poľa zostala za hlavným balíkom. Prvý útok prišiel na druhom stúpaní na Cote de Kigali Golf, keď sa pred pelotón dostala Rakúšanka Carina Schrempfová a vypracovala si náskok.
Ten sa dostal až nad tri minúty, no jej sólo vydržalo len do polovice pretekov. Potom sa na čelo dostala Holanďanka Shirin van Anrooijová, no aj ju favoritky dostihli 55 km pred cieľom. To už sa neustále útočilo a pelotón sa roztrhal.
Nakoniec sa vyprofilovala skupina, v ktorej boli Holanďanka Riejanne Markusová, Španielka Mavi Garciová, Novozélanďanka Niamh Fisherová-Blacková, Nemka Antonia Niedermaierová a Magdeleine Vallieresová z Kanady.
Táto skupina vstúpila do záverečného kola s náskokom 40 sekúnd.
V druhej skupine sa pomaly doťahovali Švajčiarky Marlen Reusserová a Elise Chabbeyová, Talianka Barbara Malcottiová a Kimberley Pienaarová z Maurícia, ktoré mali 7 km pred cieľom stratu 23 sekúnd.
Reusserová to v závere rozbehla pre Chabbeyovú, ktorá vyrazila v kopci a začala sa doťahovala na vedúcu skupinu. Aj tá sa medzitým rozpadla a na čele išli už len Garciová, Fisherová-Blacková a Vallieresová.
Na méte 5 km do cieľa mali stále náskok 20 sekúnd a vyzeralo to pre ne nádejne. Favoritky Volleringová, Longová Borghiniová, Ferrandová-Prevotová strácali 40 sekúnd a svojou pasivitou prišli o šancu na triumf.
VIDEO: Rozhodujúce momenty pretekov žien na MS v cyklistike 2025
O ten si to nakoniec rozdala vedúca trojica a v nej si najviac síl ušetrila Vallieresová. V stúpaní sa rýchlo odpútala súperkám a dosiahla senzačný triumf.
Vallieresová, ktorá bude na budúci rok jazdiť v dúhovom drese za tím EF Education-Oatly, je prvá Kanaďanka v histórii s titulom majsterky sveta v pretekoch s hromadným štartom.
Medzi profesionálkami vyhrala doteraz len prvý ročník pretekov Trofeo Palma Femina (2024) na Malorke a pred MS nepatrila ani do prvej stovky svetového rebríčka. V sobotu tak dosiahla najväčší úspech v kariére.
„Moje krajanky mi verili, a tak som si verila aj ja. mala som dobrú prípravu. Myslela som si, že v špurte by som nemala takú šancu, tak som zaútočila v kopci.
Som veľmi šťastná. Je to fantastické a na budúci rok môžem obhajovať titul doma v Montreale,“ povedala víťazka v prvom rozhovore v cieli.