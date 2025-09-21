Je nedostihnuteľný. Belgičan ovládol časovku už tretíkrát v rade

MS v cyklistike 2025
Výsledky časovky mužov (40,6 km):
1.
Remco Evenepoel
Belgicko
49:46,03 min
2.
Jay Vine
Austrália
+ 1:14,80 min
3.
Ilan van Wilder
Belgicko
+ 2:36,07 min
4.
Tadej Pogačar
Slovinsko
+ 2:37,73 min
5.
Isaac del Toro
Mexiko
+ 2:40,86 min
KIGALI. Belgický cyklista Remco Evenepoel získal tretíkrát v sérii titul majstra sveta v časovke jednotlivcov.
Na šampionáte v Rwande nedal súperom žiadnu šancu a v cieli mal náskok 1:14 min pred druhým Austrálčanom Jayom Vineom a 2:36 min pred tretím krajanom Ilanom van Wilderom.
Evenepoel potvrdil pozíciu jednoznačného kandidáta na prvenstvo. Trať dlhá 40,6 km v okolí hlavného mesta Rwandy Kigali mala náročný profil so štyrmi stúpaniami, čo odradilo od štartu mnohých časovkárskych špecialistov.
Úradujúci olympijský šampión v tejto disciplíne mal už na prvom kopci, kde bol úvodný medzičas, náskok 44 sekúnd na prenasledovateľov.
V polovici trate mal od súperov odstup 1:17 min a na treťom medzičase už 1:24.
VIDEO: Finiš Remca Evenepoela
Za hlavného vyzývateľa Evenepoela sa pasoval predovšetkým Tadej Pogačar, slovinský víťaz Tour de France však nemal ideálny deň.
Od úvodu za lídrom pretekov zaostával, v polovici trate držal ešte aspoň bronzovú pozíciu s mankom 1:42 min, no v závere nedokázal zrýchliť a predstihol ho Van Wilder.
V cieli mu tak patrila štvrtá priečka s odstupom +2:37. Slováci sa na štart náročnej časovky nepostavili.