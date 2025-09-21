    Je nedostihnuteľný. Belgičan ovládol časovku už tretíkrát v rade

    Remco Evenepoel.
    Remco Evenepoel. (Autor: TASR/AP)
    TASR|21. sep 2025 o 17:00
    Na šampionáte v Rwande nedal súperom žiadnu šancu.

    MS v cyklistike 2025

    Výsledky časovky mužov (40,6 km):

    1.

    Remco Evenepoel

    Belgicko

    49:46,03 min

    2.

    Jay Vine

    Austrália

    + 1:14,80 min

    3.

    Ilan van Wilder

    Belgicko

    + 2:36,07 min

    4.

    Tadej Pogačar

    Slovinsko

    + 2:37,73 min

    5.

    Isaac del Toro

    Mexiko

    + 2:40,86 min

    KIGALI. Belgický cyklista Remco Evenepoel získal tretíkrát v sérii titul majstra sveta v časovke jednotlivcov.

    Na šampionáte v Rwande nedal súperom žiadnu šancu a v cieli mal náskok 1:14 min pred druhým Austrálčanom Jayom Vineom a 2:36 min pred tretím krajanom Ilanom van Wilderom.

    Evenepoel potvrdil pozíciu jednoznačného kandidáta na prvenstvo. Trať dlhá 40,6 km v okolí hlavného mesta Rwandy Kigali mala náročný profil so štyrmi stúpaniami, čo odradilo od štartu mnohých časovkárskych špecialistov.

    Úradujúci olympijský šampión v tejto disciplíne mal už na prvom kopci, kde bol úvodný medzičas, náskok 44 sekúnd na prenasledovateľov.

    V polovici trate mal od súperov odstup 1:17 min a na treťom medzičase už 1:24.

    VIDEO: Finiš Remca Evenepoela

    Za hlavného vyzývateľa Evenepoela sa pasoval predovšetkým Tadej Pogačar, slovinský víťaz Tour de France však nemal ideálny deň.

    Od úvodu za lídrom pretekov zaostával, v polovici trate držal ešte aspoň bronzovú pozíciu s mankom 1:42 min, no v závere nedokázal zrýchliť a predstihol ho Van Wilder.

    V cieli mu tak patrila štvrtá priečka s odstupom +2:37. Slováci sa na štart náročnej časovky nepostavili.

