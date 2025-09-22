Nedávno vytlačil Kubiša z pódia, teraz je majster sveta. Schwarzbacher mimo top 10

MS v cyklistike 2025
Výsledky časovky mužov do 23 rokov (Kigali - Kigali, 31,2 km):
1.
Jakob Söderqvist
Švédsko
38:24 min
2.
Nate Pringle
Nový Zéland
+ 1:04 min
3.
Maxime Decomble
Francúzsko
+ 1:04 min
4.
Lorenzo Finn
Taliansko
+ 1:09 min
5.
Callum Thornley
Veľká Británia
+ 1:12 min
6.
Jonas Walton
Kanada
+ 1:28 min
14.
Matthias Schwarzbacher
Slovensko
+ 2:17 min
35.
Adam Gross
Slovensko
+ 5:49 min
KIGALI. Švéd Jakob Söderqvist potvrdil na majstrovstvách sveta v Rwande rolu jasného favorita v individuálnej časovke mužov do 23 rokov a získal zlatú medailu.
Trasu dlhú 31,2 kilometra zvládol za 38:24,43 minúty a zo súperov mu bol najbližšie Novozélanďan Nate Pringle s mankom 1:03,96 minúty.
Söderqvist je nádejou tímu Lidl - Trek a v polovici augusta zarmútil slovenských fanúšikov, keď na Okolo Dánska vytlačil z pódia Lukáša Kubiša.
Pred záverečnou etapou bol štvrtý, no Lidl - Trek spustil v Silkeborgu veľkú ofenzívu, z ktorej vyťažil Švéd posun na druhé miesto za tímového kolegu Madsa Pedersena. Aj na tomto podujatí vyhral časovku.
Slovenskí cyklisti Matthias Schwarzbacher a Adam Gross skončili na 14., respektíve 35. mieste.
Schwarzbacher zaostal o 2:17,43 minúty, Gross stratil na víťaza 5:49,54 min.
Schwarzbacherovi z tímu SAE Team Emirates GenZ nevyhovoval kopcovitý profil trasy vo vysokej nadmorskej výške.
Napriek tomu začal dobre, keď mal a vrchole prvého z kopcov ôsmy najlepší čas s malou stratou na bronz.
Po ďalšom stúpaní však bol jedenásty a napokon stačil jeho výkon na štrnástu priečku.