    Nedávno vytlačil Kubiša z pódia, teraz je majster sveta. Schwarzbacher mimo top 10

    Matthias Schwarzbacher.
    Matthias Schwarzbacher. (Autor: Jakub Varhaňovský)
    Sportnet, TASR|22. sep 2025 o 17:07
    Švédsky talent zvíťazil s veľkým náskokom.

    MS v cyklistike 2025

    Výsledky časovky mužov do 23 rokov (Kigali - Kigali, 31,2 km):

    1.

    Jakob Söderqvist

    Švédsko

    38:24 min

    2.

    Nate Pringle

    Nový Zéland

    + 1:04 min

    3.

    Maxime Decomble

    Francúzsko

    + 1:04 min

    4.

    Lorenzo Finn

    Taliansko

    + 1:09 min

    5.

    Callum Thornley

    Veľká Británia

    + 1:12 min

    6.

    Jonas Walton

    Kanada

    + 1:28 min

    14.

    Matthias Schwarzbacher

    Slovensko

    + 2:17 min

    35.

    Adam Gross

    Slovensko

    + 5:49 min

    KIGALI. Švéd Jakob Söderqvist potvrdil na majstrovstvách sveta v Rwande rolu jasného favorita v individuálnej časovke mužov do 23 rokov a získal zlatú medailu.

    Trasu dlhú 31,2 kilometra zvládol za 38:24,43 minúty a zo súperov mu bol najbližšie Novozélanďan Nate Pringle s mankom 1:03,96 minúty.

    Söderqvist je nádejou tímu Lidl - Trek a v polovici augusta zarmútil slovenských fanúšikov, keď na Okolo Dánska vytlačil z pódia Lukáša Kubiša.

    Pred záverečnou etapou bol štvrtý, no Lidl - Trek spustil v Silkeborgu veľkú ofenzívu, z ktorej vyťažil Švéd posun na druhé miesto za tímového kolegu Madsa Pedersena. Aj na tomto podujatí vyhral časovku.

    Jakob Söderqvist v dúhovom drese a so zlatou medailou
    Jakob Söderqvist v dúhovom drese a so zlatou medailou (Autor: TASR/AP)

    Slovenskí cyklisti Matthias Schwarzbacher a Adam Gross skončili na 14., respektíve 35. mieste.

    Schwarzbacher zaostal o 2:17,43 minúty, Gross stratil na víťaza 5:49,54 min.

    Schwarzbacherovi z tímu SAE Team Emirates GenZ nevyhovoval kopcovitý profil trasy vo vysokej nadmorskej výške.

    Napriek tomu začal dobre, keď mal a vrchole prvého z kopcov ôsmy najlepší čas s malou stratou na bronz.

    Po ďalšom stúpaní však bol jedenásty a napokon stačil jeho výkon na štrnástu priečku.

