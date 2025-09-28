O rok bude môcť vyrovnať rekord Sagana. Pogačar si z MS opäť urobil vlastnú exhibíciu

MS v cyklistike 2025
Výsledky pretekov elite (Kigali - Kigali, 267,5 km):
1.
Tadej Pogačar
Slovinsko
6:21:20 h
2.
Remco Evenepoel
Belgicko
+ 1:28 min
3.
Ben Healy
Írsko
+ 2:16 min
4.
Mattias Skjelmose
Dánsko
+ 2:53 min
5.
Toms Skujinš
Lotyšsko
+ 6:41 min
6.
Giulio Ciccone
Taliansko
+ 6:47 min
7.
Isaac del Toro
Mexiko
+ 6:47 min
8.
Juan Ayuso
Španielsko
+ 6:47 min
9.
Afonso Eulálio
Portugalsko
+ 7:06 min
10.
Thomas Pidcock
Veľká Británia
+ 9:05 min
Martin Svrček
Slovensko
nedokončil
KIGALI. Slovinský cyklista Tadej Pogačar je dvojnásobným majstrom sveta a ďalších dvanásť mesiacov bude nosiť prestížny dúhový dres.
Na minuloročný úspech zo švajčiarskeho Zürichu nadviazal pri premiére na africkom kontinente, keď triumfoval v hlavnom meste Rwandy - Kigali.
Kým vlani prvýkrát zaútočil 100 km pred cieľom, tentokrát to bolo ešte o 4 km skôr. V stúpaní na kopec Mont Kigali sa ho dokázal udržať len Mexičan Isaac del Toro, no od méty 66 km pred cieľom išiel Slovinec sólo.
Podľa portálu Procyclingstats ide o druhé najdlhšie víťazné sólo na MS od roku 1968. Vtedy vyhral Talian Vittorio Adorni po 90-kilometrovom útoku.
Na druhom mieste skončil víťaz časovky Belgičan Remco Evenepoel a v súboji o bronzovú medailu uspel Ír Ben Healy pred Dánom Mattiasom Skjelmosem.
Jediný slovenský reprezentant Martin Svrček preteky nedokončil.
Tadej Pogačar, ktorý tento rok dosiahol svoj štvrtý triumf na Tour de France, zaznamenal už sedemnáste víťazstvo v sezóne a na budúci rok bude môcť na MS v Montreale vyrovnať rekord Petra Sagana.
Rodák zo Žiliny je totiž doposiaľ jediným cyklistom histórie, ktorý získal tri tituly majstra sveta po sebe. V sobotu uplynulo desať rokov od jeho triumfu v Richmonde a následne ovládol aj preteky v Dohe a Bergene.
Priebeh pretekov elite na MS v cyklistike
MS v Kigali tradične zakončili elitné preteky mužov. Na pelotón čakalo 267,5 km na okruhoch okolo Kigali a až 6096 výškových metrov.
Okrem dvoch stúpaní na Cote de Kigali Golf (0,8 km, 8,1%) a Cote de Kimihurura (1,3 km, 6,2%), ktoré absolvovali pätnásťkrát, museli v polovici trasy zvládnuť aj kopec Mount Kigali (5,9 km, 6,7%).
Slovinský tím od úvodu diktoval tempo pelotónu, pred ktorý sa dostalo sedem pretekárov a vytvorilo si náskok. Roztrhať balík sa snažili Francúzi, no ich líder a bývalý majster sveta Julian Alaphilippe veľmi skoro z pretekov odstúpil.
Pelotón potom spomalil a manko na vedúcu skupinu sa ustálilo na dvoch a pol minúty. Balík hlavných favoritov postupne pridával a znižoval stratu.
Prišli viaceré útoky a 104 km pred páskou aj ten hlavný, o ktorý sa na Mount Kigali postaral Tadej Pogačar. Slovinec sa postupným zvyšovaním tempa dokázal odtrhnúť a za ním zostal aj jeho najväčší súper Evenepoel.
Ten včas nezareagoval a napriek tomu, že v ďalšom priebehu ukázal, že mal sily, zaváhanie ho stálo boj o titul. Pogačara sa držal iba jeho tímový kolega z UAE Team Emirates Isaac del Toro z Mexika.
Spolu prešli vrcholom aj finišom okruhu. Do konca ich zostávalo ešte šesť. Pogačarovo tempo nakoniec nevydržal ani del Torro a odpadol.
Za hlavným favoritom sa vytvorila skupina asi 20 prenasledovateľov, z ktorej postupne zostali len traja. Evenepoel, ktorý musel pre technické problémy dvakrát meniť bicykel, Dán Mattias Skjelmose a Ír Ben Healy.
Asi 35 km pred cieľom strácali až minútu a 20 sekúnd.
Kým Pogačar si náskok bez problémov udržal, Evenepoel zaútočil asi 20 km pred cieľom, svojich dvoch súperov nechal za sebou a prišiel si pre striebro.
V súboji o bronz nakoniec zvíťazil Healy, ktorý sa svojmu dánskemu súperovi odpútal útokom päť kilometrov pred páskou na Cote de Kigali Golf.