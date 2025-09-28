    O rok bude môcť vyrovnať rekord Sagana. Pogačar si z MS opäť urobil vlastnú exhibíciu

    Slovinský cyklista Tadej Pogačar počas MS v Kigali 2025.
    Slovinský cyklista Tadej Pogačar počas MS v Kigali 2025. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|28. sep 2025 o 16:10
    Slovinec predviedol na MS 66-kilometrové víťazné sólo.

    MS v cyklistike 2025

    Výsledky pretekov elite (Kigali - Kigali, 267,5 km):

    1.

    Tadej Pogačar

    Slovinsko

    6:21:20 h

    2.

    Remco Evenepoel

    Belgicko

    + 1:28 min

    3.

    Ben Healy

    Írsko

    + 2:16 min

    4.

    Mattias Skjelmose

    Dánsko

    + 2:53 min

    5.

    Toms Skujinš

    Lotyšsko

    + 6:41 min

    6.

    Giulio Ciccone

    Taliansko

    + 6:47 min

    7.

    Isaac del Toro

    Mexiko

    + 6:47 min

    8.

    Juan Ayuso

    Španielsko

    + 6:47 min

    9.

    Afonso Eulálio

    Portugalsko

    + 7:06 min

    10.

    Thomas Pidcock

    Veľká Británia

    + 9:05 min

    Martin Svrček

    Slovensko

    nedokončil

    KIGALI. Slovinský cyklista Tadej Pogačar je dvojnásobným majstrom sveta a ďalších dvanásť mesiacov bude nosiť prestížny dúhový dres.

    Na minuloročný úspech zo švajčiarskeho Zürichu nadviazal pri premiére na africkom kontinente, keď triumfoval v hlavnom meste Rwandy - Kigali.

    Kým vlani prvýkrát zaútočil 100 km pred cieľom, tentokrát to bolo ešte o 4 km skôr. V stúpaní na kopec Mont Kigali sa ho dokázal udržať len Mexičan Isaac del Toro, no od méty 66 km pred cieľom išiel Slovinec sólo.

    Podľa portálu Procyclingstats ide o druhé najdlhšie víťazné sólo na MS od roku 1968. Vtedy vyhral Talian Vittorio Adorni po 90-kilometrovom útoku.

    Na druhom mieste skončil víťaz časovky Belgičan Remco Evenepoel a v súboji o bronzovú medailu uspel Ír Ben Healy pred Dánom Mattiasom Skjelmosem.

    VIDEO: Zostrih z pretekov mužov na MS v cyklistike 2025

    Jediný slovenský reprezentant Martin Svrček preteky nedokončil.

    Tadej Pogačar, ktorý tento rok dosiahol svoj štvrtý triumf na Tour de France, zaznamenal už sedemnáste víťazstvo v sezóne a na budúci rok bude môcť na MS v Montreale vyrovnať rekord Petra Sagana.

    Rodák zo Žiliny je totiž doposiaľ jediným cyklistom histórie, ktorý získal tri tituly majstra sveta po sebe. V sobotu uplynulo desať rokov od jeho triumfu v Richmonde a následne ovládol aj preteky v Dohe a Bergene.

    Priebeh pretekov elite na MS v cyklistike

    MS v Kigali tradične zakončili elitné preteky mužov. Na pelotón čakalo 267,5 km na okruhoch okolo Kigali a až 6096 výškových metrov.

    Okrem dvoch stúpaní na Cote de Kigali Golf (0,8 km, 8,1%) a Cote de Kimihurura (1,3 km, 6,2%), ktoré absolvovali pätnásťkrát, museli v polovici trasy zvládnuť aj kopec Mount Kigali (5,9 km, 6,7%).

    Slovinský tím od úvodu diktoval tempo pelotónu, pred ktorý sa dostalo sedem pretekárov a vytvorilo si náskok. Roztrhať balík sa snažili Francúzi, no ich líder a bývalý majster sveta Julian Alaphilippe veľmi skoro z pretekov odstúpil.

    Pelotón potom spomalil a manko na vedúcu skupinu sa ustálilo na dvoch a pol minúty. Balík hlavných favoritov postupne pridával a znižoval stratu.

    Prišli viaceré útoky a 104 km pred páskou aj ten hlavný, o ktorý sa na Mount Kigali postaral Tadej Pogačar. Slovinec sa postupným zvyšovaním tempa dokázal odtrhnúť a za ním zostal aj jeho najväčší súper Evenepoel.

    Ten včas nezareagoval a napriek tomu, že v ďalšom priebehu ukázal, že mal sily, zaváhanie ho stálo boj o titul. Pogačara sa držal iba jeho tímový kolega z UAE Team Emirates Isaac del Toro z Mexika.

    Spolu prešli vrcholom aj finišom okruhu. Do konca ich zostávalo ešte šesť. Pogačarovo tempo nakoniec nevydržal ani del Torro a odpadol.

    Za hlavným favoritom sa vytvorila skupina asi 20 prenasledovateľov, z ktorej postupne zostali len traja. Evenepoel, ktorý musel pre technické problémy dvakrát meniť bicykel, Dán Mattias Skjelmose a Ír Ben Healy.

    Asi 35 km pred cieľom strácali až minútu a 20 sekúnd.

    Kým Pogačar si náskok bez problémov udržal, Evenepoel zaútočil asi 20 km pred cieľom, svojich dvoch súperov nechal za sebou a prišiel si pre striebro.

    V súboji o bronz nakoniec zvíťazil Healy, ktorý sa svojmu dánskemu súperovi odpútal útokom päť kilometrov pred páskou na Cote de Kigali Golf.

