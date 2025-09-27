    VIDEO: Taktická bitka až do záverečných metrov. Hektický finiš zvládla najlepšie Španielka

    Paula Ostizová.
    Paula Ostizová. (Autor: TASR/Pool Photo via AP)
    TASR|27. sep 2025 o 10:50
    Na MS v cyklistike boli na programe preteky s hromadným štartom junioriek.

    MS v cyklistike 2025

    Preteky jednotlivkýň - juniorky (74 km) - výsledky:

    1.

    Paula Ostizová

    Španielsko

    2:09:19 h

    2.

    Chantal Pegolová

    Taliansko

    + 0 s

    3.

    Anja Grossmannová

    Švajčiarsko

    + 0 s

    KIGALI. Španielska cyklistka Paula Ostizová sa stala v rwandskom Kigali majsterkou sveta medzi juniorkami.

    V pretekoch jednotlivkýň triumfovala v záverečnom špurte pred Taliankou Chantal Pegolovou a Švajčiarkou Anjou Grossmannovou. Slovensko nemalo na štarte žiadnu zástupkyňu.

    VIDEO: Záver pretekov junioriek na MS v cyklistike

    Pre 18-ročnú Španielku a členku tímu Movistar to bol druhý vybojovaný cenný kov na tohtoročnom svetovom šampionáte, v časovke získala striebro.

    „Po zisku striebra v časovke junioriek spred troch dní sa mi to teraz podarilo. Splnil sa mi sen.

    Chcela by som toto zlato venovať svojej rodine a mamine, vždy tu boli pre mňa. Som veľmi šťastná, ani slovami sa to nedá opísať.

    Vedela som, že si do samotného záveru musím zachovať chladnú hlavu,“ prezradila Ostizová v televíznom rozhovore po zisku dúhového dresu pre majsterku sveta.

    Na juniorky čakalo celkovo päť kôl, v kopcovitom profile trate to súhrnne znamenalo 74 odjazdených kilometrov.

    Až do záveru neprichádzalo k výraznejšej aktivite, potenciálne pokusy o únik si hlavný balík a favoritky na pódium strážili.

    Postupne tak prichádzalo k selekcii pretekárok a najmä deleniu na viaceré skupinky.

    Približne 20 kilometrov pred cieľovou páskou sa vyformovala asi 15-členná skupinka, z ktorej vzišli držiteľky medailí.

    Prvý výraznejší pokus o útok na zlato prišiel od Holanďanky Roos Müllerovej, ale jej snaha nebola úspešná.

    Naopak v stúpaní na Cote de Kigali Golf vypadla pre mechanický problém z čelných pozícií jedna z favoritiek, Britka Arabella Blackburnová.

    Do posledného kilometra išlo napokon pokope päť cyklistiek, ktoré takmer doplatili na prílišné taktizovanie.

    Šprint odštartoval približne 200 metrov pred cieľovou páskou, najviac síl a energiu mala Ostizová, ktorá si napokon s prehľadom vybojovala prvenstvo.

    Cyklistika

    Cyklistika

    dnes 10:50
