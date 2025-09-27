VIDEO: Taktická bitka až do záverečných metrov. Hektický finiš zvládla najlepšie Španielka

MS v cyklistike 2025
Preteky jednotlivkýň - juniorky (74 km) - výsledky:
1.
Paula Ostizová
Španielsko
2:09:19 h
2.
Chantal Pegolová
Taliansko
+ 0 s
3.
Anja Grossmannová
Švajčiarsko
+ 0 s
KIGALI. Španielska cyklistka Paula Ostizová sa stala v rwandskom Kigali majsterkou sveta medzi juniorkami.
V pretekoch jednotlivkýň triumfovala v záverečnom špurte pred Taliankou Chantal Pegolovou a Švajčiarkou Anjou Grossmannovou. Slovensko nemalo na štarte žiadnu zástupkyňu.
VIDEO: Záver pretekov junioriek na MS v cyklistike
Pre 18-ročnú Španielku a členku tímu Movistar to bol druhý vybojovaný cenný kov na tohtoročnom svetovom šampionáte, v časovke získala striebro.
„Po zisku striebra v časovke junioriek spred troch dní sa mi to teraz podarilo. Splnil sa mi sen.
Chcela by som toto zlato venovať svojej rodine a mamine, vždy tu boli pre mňa. Som veľmi šťastná, ani slovami sa to nedá opísať.
Vedela som, že si do samotného záveru musím zachovať chladnú hlavu,“ prezradila Ostizová v televíznom rozhovore po zisku dúhového dresu pre majsterku sveta.
Na juniorky čakalo celkovo päť kôl, v kopcovitom profile trate to súhrnne znamenalo 74 odjazdených kilometrov.
Až do záveru neprichádzalo k výraznejšej aktivite, potenciálne pokusy o únik si hlavný balík a favoritky na pódium strážili.
Postupne tak prichádzalo k selekcii pretekárok a najmä deleniu na viaceré skupinky.
Približne 20 kilometrov pred cieľovou páskou sa vyformovala asi 15-členná skupinka, z ktorej vzišli držiteľky medailí.
Prvý výraznejší pokus o útok na zlato prišiel od Holanďanky Roos Müllerovej, ale jej snaha nebola úspešná.
Naopak v stúpaní na Cote de Kigali Golf vypadla pre mechanický problém z čelných pozícií jedna z favoritiek, Britka Arabella Blackburnová.
Do posledného kilometra išlo napokon pokope päť cyklistiek, ktoré takmer doplatili na prílišné taktizovanie.
Šprint odštartoval približne 200 metrov pred cieľovou páskou, najviac síl a energiu mala Ostizová, ktorá si napokon s prehľadom vybojovala prvenstvo.