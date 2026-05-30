    Veľká smola. Chladoňovej rivalka odstúpila hneď v úvode Gira, Slovenka sa pádu vyhla

    Viktória Chladoňová (vľavo) v drese slovenskej šampiónky. (Autor: Visma-Lease a Bike/ instagram)
    Sportnet|30. máj 2026 o 19:35
    Prvú etapu ženského Gira ovládla Lorena Wiebesová.

    Giro d'Italia Donne 2026

    Výsledky 1. etapy: (Cesenatico - Ravenna, 139 km):

    1.

    Lorena Wiebesová

    Holandsko

    SD Worx - Protime

    3:18:22 h

    2.

    Elisa Balsamová

    Taliansko

    Lidl - Trek

    + 0 s

    3.

    Lara Gillespieová

    Írsko

    UAE Team ADQ

    + 0 s

    4.

    Chiara Consonniová

    Taliansko

    CANYON//SRAM 

    + 0 s

    5.

    Georgia Bakerová

    Austrália

    Liv AlUla Jayco

    + 0 s

    6.

    Charlotte Koolová

    Holandsko

    Fenix-Premier Tech

    + 0 s

    35.

    Viktória Chladoňová

    Slovensko

    Visma-Lease a Bike

    + 0 s

    140.

    Nora Jenčušová

    Slovensko

    Vini Fantini - BePink

    + 6:04 min

    Holandská cyklistka Lorena Wiebesová dosiahla ďalší míľnik vo svojej úspešnej kariére. Na pretekoch Giro d'Italia Donne si oblečie ružový dres.

    Bývalá európska šampiónka potvrdila pozíciu jednoznačnej favoritky a v šprintérskom dojazde v Ravenne dosiahla už 127. profesionálne víťazstvo.

    Jazdkyňa tímu SD Worx - Protime mala dokonca čas na to, aby sa obzrela za seba a skontrolovala, kde sú jej súperky. Napokon ako druhá finišovala domáca Elisa Balsamová a tretia bola Írka Lara Gillespieová. 

    VIDEO: Záver 1. etapy pretekov Giro d'Italia Donne 2026

    Je veľmi pravdepodobné, že si Wiebesová udrží prestížny dres aj po druhej etape, ktorá má takisto rovinatý profil. Na trati je síce aj stúpanie štvrtej kategórie, no to vrcholí veľmi ďaleko pred cieľom. 

    Úvod tohtoročného Gira úspešne zvládla aj Viktória Chladoňová, ktorá finišovala na 35. mieste bez časovej straty. Menej sa darilo jej krajanke Nore Jenčušovej, ktorá nabrala výrazné šesťminútové manko.

    Chladoňovej rivalka z mládežníckych čias Britka Cat Fergusonová mala smolu a po veľkom páde musela už 86 km pred cieľom predčasne odstúpiť. 

    Tím Visma-Lease a Bike, ktorého dres si oblieka aj Chladoňová informoval, že jeho jazdkyne sa pádu vyhli. Spokojné však po etape neboli, keďže Nienke Veenhovenová sa do šprintu vôbec nedostala.

    Celkové poradie po 1. etape

    1.

    Lorena Wiebesová

    Holandsko

    SD Worx - Protime

    3:18:12 h

    2.

    Elisa Balsamová

    Taliansko

    Lidl - Trek

    + 4 s

    3.

    Lara Gillespieová

    Írsko

    UAE Team ADQ

    + 6 s

    4.

    Chiara Consonniová

    Taliansko

    CANYON//SRAM 

    + 10 s

    5.

    Georgia Bakerová

    Austrália

    Liv AlUla Jayco

    + 10 s

    6.

    Charlotte Koolová

    Holandsko

    Fenix-Premier Tech

    + 10 s

    35.

    Viktória Chladoňová

    Slovensko

    Visma-Lease a Bike

    + 10 s

    141.

    Nora Jenčušová

    Slovensko

    Vini Fantini - BePink

    + 6:14 min

