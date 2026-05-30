Veľká smola. Chladoňovej rivalka odstúpila hneď v úvode Gira, Slovenka sa pádu vyhla

Giro d'Italia Donne 2026
Výsledky 1. etapy: (Cesenatico - Ravenna, 139 km):
1.
Lorena Wiebesová
Holandsko
SD Worx - Protime
3:18:22 h
2.
Elisa Balsamová
Taliansko
Lidl - Trek
+ 0 s
3.
Lara Gillespieová
Írsko
UAE Team ADQ
+ 0 s
4.
Chiara Consonniová
Taliansko
CANYON//SRAM
+ 0 s
5.
Georgia Bakerová
Austrália
Liv AlUla Jayco
+ 0 s
6.
Charlotte Koolová
Holandsko
Fenix-Premier Tech
+ 0 s
35.
Viktória Chladoňová
Slovensko
Visma-Lease a Bike
+ 0 s
140.
Nora Jenčušová
Slovensko
Vini Fantini - BePink
+ 6:04 min
Holandská cyklistka Lorena Wiebesová dosiahla ďalší míľnik vo svojej úspešnej kariére. Na pretekoch Giro d'Italia Donne si oblečie ružový dres.
Bývalá európska šampiónka potvrdila pozíciu jednoznačnej favoritky a v šprintérskom dojazde v Ravenne dosiahla už 127. profesionálne víťazstvo.
- Viktória Chladoňová a jej program a výsledky v sezóne 2026
- Viktória Chladoňová a preview pred Giro d'Italia Donne 2026
Jazdkyňa tímu SD Worx - Protime mala dokonca čas na to, aby sa obzrela za seba a skontrolovala, kde sú jej súperky. Napokon ako druhá finišovala domáca Elisa Balsamová a tretia bola Írka Lara Gillespieová.
VIDEO: Záver 1. etapy pretekov Giro d'Italia Donne 2026
Je veľmi pravdepodobné, že si Wiebesová udrží prestížny dres aj po druhej etape, ktorá má takisto rovinatý profil. Na trati je síce aj stúpanie štvrtej kategórie, no to vrcholí veľmi ďaleko pred cieľom.
Úvod tohtoročného Gira úspešne zvládla aj Viktória Chladoňová, ktorá finišovala na 35. mieste bez časovej straty. Menej sa darilo jej krajanke Nore Jenčušovej, ktorá nabrala výrazné šesťminútové manko.
Chladoňovej rivalka z mládežníckych čias Britka Cat Fergusonová mala smolu a po veľkom páde musela už 86 km pred cieľom predčasne odstúpiť.
Tím Visma-Lease a Bike, ktorého dres si oblieka aj Chladoňová informoval, že jeho jazdkyne sa pádu vyhli. Spokojné však po etape neboli, keďže Nienke Veenhovenová sa do šprintu vôbec nedostala.
Celkové poradie po 1. etape
1.
Lorena Wiebesová
Holandsko
SD Worx - Protime
3:18:12 h
2.
Elisa Balsamová
Taliansko
Lidl - Trek
+ 4 s
3.
Lara Gillespieová
Írsko
UAE Team ADQ
+ 6 s
4.
Chiara Consonniová
Taliansko
CANYON//SRAM
+ 10 s
5.
Georgia Bakerová
Austrália
Liv AlUla Jayco
+ 10 s
6.
Charlotte Koolová
Holandsko
Fenix-Premier Tech
+ 10 s
35.
Viktória Chladoňová
Slovensko
Visma-Lease a Bike
+ 10 s
141.
Nora Jenčušová
Slovensko
Vini Fantini - BePink
+ 6:14 min