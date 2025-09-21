Švajčiarka Reusserová na MS ovládla časovku, štartovala aj jedna Slovenka

MS v cyklistike 2025
Časovka jednotlivcov - ženy elite (31,2 km):
1.
Marlen Reusserová
Švajčiarsko
43:09 min
2.
Anna van der Breggenová
Holandsko
+ 52 s
3.
Demi Volleringová
Holandsko
+ 1:05 min
25.
Nora Jenčušová
Slovensko
+ 5:23 min
KIGALI. Švajčiarska cyklistka Marlen Reusserová sa stala majsterkou sveta v časovke.
V nedeľnej súťaži elite žien na šampionáte v Rwande triumfovala časom 43:09 minúty, keď nedala šancu svojim konkurentkám.
Druhá Anna van der Breggenová na ňu stratila 52 sekúnd, ďalšia Holanďanka Demi Volleringová zaostala za víťazkou o minútu a päť sekúnd.
Slovenská reprezentantka Nora Jenčušová obsadila v konkurencii 44 štartujúcich 25. priečku (+5:23).
Prvý dúhový dres z MS 2025 patrí Reusserovej. Tridsaťštyriročná Švajčiarka predviedla na 31,2 km dlhej trase v okolí Kigali absolútne dominantný výkon.
Trojnásobná majsterka Európy bola na MS v časovke dosiaľ dvakrát druhá, teraz pridala premiérový titul v jazde proti chronometru. O 13.45 h bola na programe časovka elite mužov.