    Švajčiarka Reusserová na MS ovládla časovku, štartovala aj jedna Slovenka

    Švajčiarska cyklistka Marlen Reusserová sa stala majsterkou sveta v časovke.
    Švajčiarska cyklistka Marlen Reusserová sa stala majsterkou sveta v časovke. (Autor: TASR/AP)
    TASR|21. sep 2025 o 14:16
    Na svetovom šampionáte získala premiérový titul.

    MS v cyklistike 2025

    Časovka jednotlivcov - ženy elite (31,2 km):

    1.

    Marlen Reusserová

    Švajčiarsko

    43:09 min

    2.

    Anna van der Breggenová

    Holandsko

    + 52 s

    3.

    Demi Volleringová

    Holandsko

    + 1:05 min

    25.

    Nora Jenčušová

    Slovensko

    + 5:23 min

    KIGALI. Švajčiarska cyklistka Marlen Reusserová sa stala majsterkou sveta v časovke.

    V nedeľnej súťaži elite žien na šampionáte v Rwande triumfovala časom 43:09 minúty, keď nedala šancu svojim konkurentkám.

    Druhá Anna van der Breggenová na ňu stratila 52 sekúnd, ďalšia Holanďanka Demi Volleringová zaostala za víťazkou o minútu a päť sekúnd.

    Slovenská reprezentantka Nora Jenčušová obsadila v konkurencii 44 štartujúcich 25. priečku (+5:23).

    Prvý dúhový dres z MS 2025 patrí Reusserovej. Tridsaťštyriročná Švajčiarka predviedla na 31,2 km dlhej trase v okolí Kigali absolútne dominantný výkon.

    Trojnásobná majsterka Európy bola na MS v časovke dosiaľ dvakrát druhá, teraz pridala premiérový titul v jazde proti chronometru. O 13.45 h bola na programe časovka elite mužov.

    Švajčiarska cyklistka Marlen Reusserová sa stala majsterkou sveta v časovke.
    Švajčiarska cyklistka Marlen Reusserová sa stala majsterkou sveta v časovke.
    Švajčiarka Reusserová na MS ovládla časovku, štartovala aj jedna Slovenka
    dnes 14:16
