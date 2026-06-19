Nemecko má kvalitu aj na zisk titulu, hovorí Neuer. Brankársky rekord MS má na dosah

Futbalisti Nemecka a Pobrežia Slonoviny nastúpia do sobotňajšieho zápasu 2. kola E-skupiny majstrovstiev sveta v Toronte (22.00 SELČ) s vedomím, že víťazstvo im zabezpečí postup do vyraďovacej fázy turnaja.
V druhom stretnutí skupiny sa v nedeľu o 2.00 SELČ v Kansas City stretnú Ekvádor a Curacao. Pre porazeného bude situácia mimoriadne komplikovaná a s najväčšou pravdepodobnosťou príde o šancu na postup.
Naozaj verím, že tím to dokáže
Zverenci Juliana Nagelsmanna vstúpili do šampionátu vo veľkom štýle. Nováčika z Curacaa rozdrvili 7:1 a natiahli víťaznú sériu vo všetkých súťažiach na desať zápasov.
Naposledy ich zdolalo Slovensko v kvalifikácii na majstrovstvá sveta, keď v Bratislave vyhralo 2:0. Odvtedy Nemci nepoznajú premožiteľa a vo víťaznom ťažení chcú pokračovať aj proti Pobrežiu Slonoviny.
Podľa veterána Manuela Neuera má mužstvo kvalitu aj na zisk titulu.
„Naozaj verím, že tím to dokáže. Inak by som tu nebol. Bolo by to pre mňa niečo veľmi špeciálne, keby som to dosiahol druhýkrát,“ povedal 40-ročný brankár, ktorý získal titul majstra sveta už v roku 2014.
Ak nastúpi proti africkému súperovi, odohrá svoj 21. zápas na majstrovstvách sveta. Prekonal by tak rekord Francúza Huga Llorisa medzi brankármi.
MS vo futbale 2026 - program a výsledky skupiny E
| Skupina E | Matchday 4
| Skupina E | Matchday 4
| Skupina E | Matchday 10
| Skupina E | Matchday 10
| Skupina E | Matchday 15
| Skupina E | Matchday 15
Pobrežie Slonoviny sa chce zapísať do histórie
Aj Pobrežie Slonoviny prichádza do duelu vo výbornej forme. Predĺžilo sériu víťazstiev na päť zápasov, no v úvodnom vystúpení na šampionáte sa proti Ekvádoru poriadne natrápilo.
O tesnej výhre 1:0 rozhodol až v 90. minúte Amad Diallo.
„Toto sme potrebovali. Prišli sme sem, aby sme sa zapísali do histórie. Ešte nás čakajú dva zápasy a musíme k nim pristupovať s rovnakým nastavením a pokúsiť sa ich vyhrať,“ povedal krídelník Manchestru United.
Tréner Emerse Fae môže napokon počítať aj s útočníkom Elyem Wahim. Kanada mu pôvodne zamietla vstup do krajiny pre podozrenie z manipulácie zápasov, no vo štvrtok dostal povolenie.
Pobrežie Slonoviny sa s Nemeckom stretlo v histórii iba raz. V prípravnom zápase v roku 2009 sa zrodila remíza 2:2.
Curacao čelí Ekvádoru
Ekvádor a Curacao sa stretnú premiérovo. Favoritom sú Juhoameričania, ktorí figurujú o 59 miest vyššie vo svetovom rebríčku FIFA.
Zverenci Sebastiana Beccaceceho navyše pred šampionátom ťahali sériu 19 zápasov bez prehry (8-11-0) a takmer ju natiahli aj proti Pobrežiu Slonoviny.
„Keď nezačnete tak, ako ste chceli, objaví sa úzkosť. Teraz však potrebujeme viac presvedčenia, viac viery a viac sebavedomia ako kedykoľvek predtým,“ vyhlásil Beccacece.
Curacao s približne 156-tisíc obyvateľmi je najmenšou krajinou v histórii, ktorá sa prebojovala na finálový turnaj majstrovstiev sveta.
Na šampionát postúpilo bez prehry v kvalifikácii, no prípravné zápasy aj vysoká prehra 1:7 s Nemeckom odhalili jeho limity.
„Nie je dobré prehrať 1:7, aj keď vieme, aké kvalitné mužstvo majú Nemci. Zápas bol neuveriteľný pre celú krajinu. Teraz je však najdôležitejšie, aby sme v druhom zápase bránili lepšie,“ zdôraznil tréner Dick Advocaat.
MS vo futbale 2026 - E-skupina, 2. kolo
Predpokladané zostavy Nemecko - Pobrežie Slonoviny:
Nemecko: Neuer - Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown (Raum) - Nmecha (Goretzka), Pavlovič - Sané, Musiala, Wirtz - Havertz
Pobrežie Slonoviny: Y. Fofana - Doue, Singo (Kossounou), Agbadou, Konan - Diallo, Kessie, S. Fofana, Y. Diomande - Pepe, Bonny
Predpokladané zostavy Ekvádor - Curacao:
Ekvádor: Galindez - Preciado, Pacho, Ordonez, Hincapie - Franco, Caicedo - Plata, Pedro, Yeboah - Valencia
Curacao: Room - Floranus, Bazoer, Obispo, Fonville - Comenencia, L. Bacuna, J. Bacuna - Chong - Locadia, Hansen