Schweinsteiger poprel obvinenia z rasizmu. To je futbalová analýza, bráni sa

Bývalý nemecký futbalový reprezentant Bastian Schweinsteiger odmietol obvinenia z toho, že jeho vyjadrenia na margo hry Pobrežia Slonoviny vo vysielaní televízie ARD mali rasistický podtón.
Schweinsteiger pred vzájomným zápasom Nemecka s africkým zástupcom (2:1) opísal štýl Pobrežia Slonoviny ako „trochu africký futbal, trochu neortodoxný, trochu divoký, možno aj trochu nie až tak podmienený taktikou.“
„Musíme byť pripravení na to, že to bude nepredvídateľné,“ dodal majster sveta z roku 2024.
Tréner „slonov“ Emerse Fae o niekoľko dní nato poznamenal, že Nemcove vyjadrenia by sa „dali nazvať rasizmom.“
„Hovoril som o futbale, nie o ľuďoch. To je futbalová analýza. Nič viac a nič menej. Určite som nechcel nikoho uraziť,“ reagoval Schweinsteiger podľa DPA.
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