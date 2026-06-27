    Nemecko
    Nemecko
    MS vo futbale 2026
    20.06.2026, Skupina E
    2 - 1
    0:1
    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
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    Schweinsteiger poprel obvinenia z rasizmu. To je futbalová analýza, bráni sa

    Bastian Schweinsteiger.
    Bastian Schweinsteiger. (Autor: TASR/AP)
    TASR|27. jún 2026 o 09:29
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    Bývalý nemecký futbalista je kritizovaný za vyjadrenia počas zápasu s Pobrežím Slonoviny.

    Bývalý nemecký futbalový reprezentant Bastian Schweinsteiger odmietol obvinenia z toho, že jeho vyjadrenia na margo hry Pobrežia Slonoviny vo vysielaní televízie ARD mali rasistický podtón.

    Schweinsteiger pred vzájomným zápasom Nemecka s africkým zástupcom (2:1) opísal štýl Pobrežia Slonoviny ako „trochu africký futbal, trochu neortodoxný, trochu divoký, možno aj trochu nie až tak podmienený taktikou.“

    „Musíme byť pripravení na to, že to bude nepredvídateľné,“ dodal majster sveta z roku 2024.

    Tréner „slonov“ Emerse Fae o niekoľko dní nato poznamenal, že Nemcove vyjadrenia by sa „dali nazvať rasizmom.“

    „Hovoril som o futbale, nie o ľuďoch. To je futbalová analýza. Nič viac a nič menej. Určite som nechcel nikoho uraziť,“ reagoval Schweinsteiger podľa DPA.

    MS vo futbale 2026 - výsledky skupiny E

    14.06. 19:00
    | Skupina E | Matchday 4
    Nemecko
    Nemecko
    7 - 1
    Curaçao
    Curaçao
    Houston | Houston
    15.06. 01:00
    | Skupina E | Matchday 4
    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    1 - 0
    Ekvádor
    Ekvádor
    Philadelphia | Philadelphia
    20.06. 22:00
    | Skupina E | Matchday 10
    Nemecko
    Nemecko
    2 - 1
    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    Toronto | Toronto
    21.06. 02:00
    | Skupina E | Matchday 10
    Ekvádor
    Ekvádor
    0 - 0
    Curaçao
    Curaçao
    Kansas City | Kansas City
    25.06. 22:00
    | Skupina E | Matchday 15
    Curaçao
    Curaçao
    0 - 2
    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    Philadelphia | Philadelphia
    25.06. 22:00
    | Skupina E | Matchday 15
    Ekvádor
    Ekvádor
    2 - 1
    Nemecko
    Nemecko
    New York | New York

    MS vo futbale 2026 - skupina E

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    NemeckoNemeckoGER
    3
    2
    0
    1
    10:4
    6
    P
    V
    V
    2
    Pobrežie SlonovinyPobrežie SlonovinyCIV
    3
    2
    0
    1
    4:2
    6
    V
    P
    V
    3
    EkvádorEkvádorECU
    3
    1
    1
    1
    2:2
    4
    V
    R
    P
    4
    CuraçaoCuraçaoCUW
    3
    0
    1
    2
    1:9
    1
    P
    R
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

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    Tréner Kanady Jesse Marsch oslavuje víťazstvo na MS vo futbale 2026.
    Tréner Kanady zámerne klamal, aby zmiatol súpera. Južná Afrika chce písať na MS históriu
    dnes 09:44
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    Domov»MS vo futbale 2026»Schweinsteiger poprel obvinenia z rasizmu. To je futbalová analýza, bráni sa