Nemecký striedajúci hrdina si prevzal cenu od Draisaitla. Mám neuveriteľnú radosť, uviedol

Striedajúci Deniz Undav sa stal hrdinom Nemecka v sobotňajšom zápase proti Pobrežiu Slonoviny na futbalových majstrovstvách sveta.
Dvoma gólmi otočil stav z 0:1 na konečných 2:1, čím štvornásobných svetových šampiónov po 12 rokoch posunul do vyraďovacej fázy.
Útočník v rozhovore s novinármi ľutoval, že si nestihol dať za odmenu kebab. Jeho výkony si hlasno pýtajú miesto v základnej zostave, podľa trénera Julian Nagelsmann však plní rolu náhradníka mimoriadne dobre.
Hráč Stuttgartu nadviazal na gól a dve asistencie z úvodného vystúpenia na turnaji proti Curacau pri jasnom víťazstve 7:1, aj v tomto dueli naskočil do hry z lavičky.
Tentoraz zachránil tím proti „Slonom“, ktorí s Nemcami predviedli vyrovnaný zápas. Rozdielový gól zaznamenal vo štvrtej minúte nadstaveného času.
Undav si za svoje predstavenie vyslúžil cenu pre najlepšieho hráča. Tú mu po zápase v Toronte odovzdal hviezdny nemecký hokejista Leon Draisaitl z Edmontonu Oilers.
Svoj obľúbený kebab však už nestihol. „Budem sa s tým musieť zmieriť. Mám neuveriteľnú radosť,“ uviedla opora Stuttgartu.
Za reprezentáciu nastrieľal v 11 štartoch deväť gólov a na turnaji v Severnej Amerike je s tromi zásahmi jedným z troch najlepších strelcov.
Vychutnávam si každú chvíľu
Rovnaký počet gólov dali aj Argentínčan Lionel Messi a Kanaďan Jonathan David. „Musel som sa smiať.
Volali moje meno aj v Toronte, už to neplatí len pre Stuttgart. Užíval som si to a vychutnávam si každú chvíľu,“ uviedol Undav.
Po zápase sa jeho meno rozoberalo aj na tlačovej konferencii s Nagelsmannom. „Keď sa zápas otvorí, skvele sa dokáže pohybovať okolo šestnástky.
Deniz nemusí byť pripravený, môže do toho rovno naskočiť,“ vyhlásil 38-ročný tréner.
Plní svoju rolu mimoriadne dobre
Zároveň sa rozprúdila debata, či si Undav výkonmi nevypýtal miesto v základnej zostave. „Rola náhradníka je teraz pre neho ideálna,“ povedal so smiechom Nagelsmann.
„Presvedčivejší už byť nemôžete. Prečo by som mu mal narušiť formu? Plní svoju rolu mimoriadne dobre,“ podotkol niekdajší tréner Hoffenheimu, Lipska a Bayernu Mníchov.
Jeho nasadenie od začiatku však nevylúčil. „Možno bude nabudúce štartovať v základnej jedenástke. To by sa páčilo každému hráčovi, ale myslím si, že Deniz je veľmi spokojný s tým, ako to teraz je,“ uviedol Nagelsmann.
Záložník Nadiem Amiri, ktorý s ním po hodine hry prišiel na ihrisko a asistoval mu pri prvom góle, označil Undava za „absolútneho zabijaka pred bránkou“.
Chválou ho nešetrili ani nemeckí majstri sveta z roku 2014. Bývalý obranca Per Mertesacker ho vo vysielaní ZDF opísal ako „naprostý fenomén“, zatiaľ čo stále aktívny útočník Thomas Müller ocenil jeho „inštinkt útočníka“ a dodal: „Kedykoľvek sa pred ním otvorí priestor, máte o zábavu s Undavom postarané.“
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