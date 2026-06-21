    Nemecko
    Nemecko
    MS vo futbale 2026
    20.06.2026, Skupina E
    2 - 1
    0:1
    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
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    Nemecký striedajúci hrdina si prevzal cenu od Draisaitla. Mám neuveriteľnú radosť, uviedol

    Leon Draisaitl (vpravo) a Deniz Undav.
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    Leon Draisaitl (vpravo) a Deniz Undav. (Autor: Bleed Oil Blue)
    ČTK|21. jún 2026 o 10:31
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    Štvornásobných svetových šampiónov po 12 rokoch posunul do vyraďovacej fázy.

    Striedajúci Deniz Undav sa stal hrdinom Nemecka v sobotňajšom zápase proti Pobrežiu Slonoviny na futbalových majstrovstvách sveta.

    Dvoma gólmi otočil stav z 0:1 na konečných 2:1, čím štvornásobných svetových šampiónov po 12 rokoch posunul do vyraďovacej fázy.

    Útočník v rozhovore s novinármi ľutoval, že si nestihol dať za odmenu kebab. Jeho výkony si hlasno pýtajú miesto v základnej zostave, podľa trénera Julian Nagelsmann však plní rolu náhradníka mimoriadne dobre.

    Hráč Stuttgartu nadviazal na gól a dve asistencie z úvodného vystúpenia na turnaji proti Curacau pri jasnom víťazstve 7:1, aj v tomto dueli naskočil do hry z lavičky.

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    Tentoraz zachránil tím proti „Slonom“, ktorí s Nemcami predviedli vyrovnaný zápas. Rozdielový gól zaznamenal vo štvrtej minúte nadstaveného času.

    Undav si za svoje predstavenie vyslúžil cenu pre najlepšieho hráča. Tú mu po zápase v Toronte odovzdal hviezdny nemecký hokejista Leon Draisaitl z Edmontonu Oilers.

    Svoj obľúbený kebab však už nestihol. „Budem sa s tým musieť zmieriť. Mám neuveriteľnú radosť,“ uviedla opora Stuttgartu.

    Za reprezentáciu nastrieľal v 11 štartoch deväť gólov a na turnaji v Severnej Amerike je s tromi zásahmi jedným z troch najlepších strelcov.

    Vychutnávam si každú chvíľu

    Rovnaký počet gólov dali aj Argentínčan Lionel Messi a Kanaďan Jonathan David. „Musel som sa smiať.

    Volali moje meno aj v Toronte, už to neplatí len pre Stuttgart. Užíval som si to a vychutnávam si každú chvíľu,“ uviedol Undav.

    Po zápase sa jeho meno rozoberalo aj na tlačovej konferencii s Nagelsmannom. „Keď sa zápas otvorí, skvele sa dokáže pohybovať okolo šestnástky.

    Deniz nemusí byť pripravený, môže do toho rovno naskočiť,“ vyhlásil 38-ročný tréner.

    Plní svoju rolu mimoriadne dobre

    Zároveň sa rozprúdila debata, či si Undav výkonmi nevypýtal miesto v základnej zostave. „Rola náhradníka je teraz pre neho ideálna,“ povedal so smiechom Nagelsmann.

    „Presvedčivejší už byť nemôžete. Prečo by som mu mal narušiť formu? Plní svoju rolu mimoriadne dobre,“ podotkol niekdajší tréner Hoffenheimu, Lipska a Bayernu Mníchov.

    Fotogaléria zo zápasu Nemecko - Pobrežie Slonoviny na MS vo futbale 2026 (skupina E)
    Germany's Felix Nmecha left, challenges Ivory Coast's Christ Inao Oulai for the ball during the World Cup Group E soccer match between Germany and Ivory Coast in Toronto, Saturday, June 20, 2026. (AP Photo/Stephanie Scarbrough) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Nemecko inkasuje úvodný gól v zápase s Pobrežím Slonoviny na MS vo futbale 2026
    Hráči Pobrežia Slonoviny oslavujú gól v zápase s Nemeckom na MS vo futbale 2026
    Franck Kessie oslavuje gól v zápase Pobrežia Slonoviny s Nemeckom na MS vo futbale 2026
    21 fotografií
    Franck Kessie oslavuje gól v zápase Pobrežia Slonoviny s Nemeckom na MS vo futbale 2026Germany's Joshua Kimmich (6) and Ivory Coast's Yan Diomande (11) vie for the ball during the World Cup Group E soccer match between Germany and Ivory Coast in Toronto, Saturday, June 20, 2026. (Chris Young/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETEIvory Coast's Christ Inao Oulai (26) and Germany's Felix Nmecha (23) vie for the ball during the World Cup Group E soccer match between Germany and Ivory Coast in Toronto, Saturday, June 20, 2026. (Chris Young/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETEGermany's Jonathan Tah, left, with Germany's Joshua Kimmich centre, challenge Ivory Coast's Ange-Yoan Bonny for the ball during the World Cup Group E soccer match between Germany and Ivory Coast in Toronto, Saturday, June 20, 2026. (AP Photo/Stephanie Scarbrough) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGermany's Joshua Kimmich, left, vies for the ball with Ivory Coast's Christ Inao Oulai during the World Cup Group E soccer match between Germany and Ivory Coast in Toronto, Saturday, June 20, 2026. (AP Photo/Stephanie Scarbrough) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolIvory Coast players pose for a team photo before the World Cup Group E soccer match between Germany and Ivory Coast in Toronto, Saturday, June 20, 2026. (Chris Young/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETEIvory Coast's Ange-Yoan Bonny (9), right fends off the challenge ofGermany's Aleksandar Pavlovic during the World Cup Group E soccer match between Germany and Ivory Coast in Toronto, Saturday, June 20, 2026. (AP Photo/Stephanie Scarbrough) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolThe German team poses for a photo just prior to kick off during the World Cup Group E soccer match between Germany and Ivory Coast in Toronto, Saturday, June 20, 2026. (AP Photo/Stephanie Scarbrough) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGermany's Nico Schlotterbeck (15) sits as teammate Jonathan Tah (4) checks on him during the World Cup Group E soccer match between Germany and Ivory Coast in Toronto, Saturday, June 20, 2026. (Chris Young/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETEIvory Coast's Christ Inao Oulai (26) and Germany's Kai Havertz (7) vie for the ball during the World Cup Group E soccer match between Germany and Ivory Coast in Toronto, Saturday, June 20, 2026. (Nathan Dennette/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETEIvory Coast's Franck Kessie (8) controls the ball in front of Germany's Nathaniel Brown (18) during the World Cup Group E soccer match between Germany and Ivory Coast in Toronto, Saturday, June 20, 2026. (Nathan Dennette/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETEGermany's Jamal Musiala, takes a shot at goal during the World Cup Group E soccer match between Germany and Ivory Coast in Toronto, Saturday, June 20, 2026. (AP Photo/Stephanie Scarbrough) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGermany's Nico Schlotterbeck (15) limps on the field after a tackle during the World Cup Group E soccer match between Germany and Ivory Coast in Toronto, Saturday, June 20, 2026. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETEGermany's Nico Schlotterbeck, centre, waits to receive treatment following an injury during the World Cup Group E soccer match between Germany and Ivory Coast in Toronto, Saturday, June 20, 2026. (AP Photo/Stephanie Scarbrough) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolIvory Coast's Wilfried Singo (5) and Germany's Jamal Musiala (10) vie for the ball during the World Cup Group E soccer match between Germany and Ivory Coast in Toronto, Saturday, June 20, 2026. (Nathan Dennette/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETEIvory Coast's Ange-Yoan Bonny (9) is tackled by Germany's Nico Schlotterbeck (15) during the World Cup Group E soccer match between Germany and Ivory Coast in Toronto, Saturday, June 20, 2026. (Nathan Dennette/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETEIvory Coast's Franck Kessie, right scores their first goal past Germany goalkeeper Manuel Neuer (1) during the World Cup Group E soccer match between Germany and Ivory Coast in Toronto, Saturday, June 20, 2026. (Chris Young/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE

    Jeho nasadenie od začiatku však nevylúčil. „Možno bude nabudúce štartovať v základnej jedenástke. To by sa páčilo každému hráčovi, ale myslím si, že Deniz je veľmi spokojný s tým, ako to teraz je,“ uviedol Nagelsmann.

    Záložník Nadiem Amiri, ktorý s ním po hodine hry prišiel na ihrisko a asistoval mu pri prvom góle, označil Undava za „absolútneho zabijaka pred bránkou“.

    Chválou ho nešetrili ani nemeckí majstri sveta z roku 2014. Bývalý obranca Per Mertesacker ho vo vysielaní ZDF opísal ako „naprostý fenomén“, zatiaľ čo stále aktívny útočník Thomas Müller ocenil jeho „inštinkt útočníka“ a dodal: „Kedykoľvek sa pred ním otvorí priestor, máte o zábavu s Undavom postarané.“

    MS vo futbale 2026 - program a výsledky skupiny E

    14.06. 19:00
    | Skupina E | Matchday 4
    Nemecko
    Nemecko
    7 - 1
    Curaçao
    Curaçao
    Houston | Houston
    15.06. 01:00
    | Skupina E | Matchday 4
    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    1 - 0
    Ekvádor
    Ekvádor
    Philadelphia | Philadelphia
    20.06. 22:00
    | Skupina E | Matchday 10
    Nemecko
    Nemecko
    2 - 1
    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    Toronto | Toronto
    21.06. 02:00
    | Skupina E | Matchday 10
    Ekvádor
    Ekvádor
    0 - 0
    Curaçao
    Curaçao
    Kansas City | Kansas City
    25.06. 22:00
    | Skupina E | Matchday 15
    Curaçao
    Curaçao
    vs.
    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    Philadelphia | Philadelphia
    25.06. 22:00
    | Skupina E | Matchday 15
    Ekvádor
    Ekvádor
    vs.
    Nemecko
    Nemecko
    New York | New York

    Nemecko v záverečnom zápase skupiny E čaká Ekvádor. Potom sa môže tešiť na prvý vyraďovací zápas po 12 rokoch od víťazného turnaja v Brazílii.

    Na posledných dvoch svetových šampionátoch „Die Mannschaft“ zakaždým skončil už v skupine.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina E

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    NemeckoNemeckoGER
    2
    2
    0
    0
    9:2
    6
    V
    V
    2
    Pobrežie SlonovinyPobrežie SlonovinyCIV
    2
    1
    0
    1
    2:2
    3
    P
    V
    3
    EkvádorEkvádorECU
    2
    0
    1
    1
    0:1
    1
    R
    P
    4
    CuraçaoCuraçaoCUW
    2
    0
    1
    1
    1:7
    1
    R
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

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    Domov»MS vo futbale 2026»Nemecký striedajúci hrdina si prevzal cenu od Draisaitla. Mám neuveriteľnú radosť, uviedol